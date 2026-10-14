Με διακυμάνσεις θα κυλήσει αυτή αλλά και η επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Πότε φεύγει η κακοκαιρία και έρχεται άλλη.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, επηρεάζει τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας, είναι από τη μία πλευρά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και από την άλλη οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι ώρα με την ώρα ενισχύονται, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μετατοπίζεται βαθμιαία πιο ανατολικά, με αποτέλεσμα τα πιο έντονα φαινόμενα να απασχολούν τμήματα που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και ταυτόχρονο βρίσκονται κοντά στη θάλασσα του Αιγαίου.

Τον μεγαλύτερο όγκο βροχής τον περιμένουμε σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Τα ανατολικά και νότια τμήματα, θα βρίσκονται σήμερα κάτω από την επίδραση τοπικά ισχυρών βροχών. Οι καταιγίδες, θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις.

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Οι συγκλίσεις των ανέμων, δίνουν μεγάλο όγκο βροχής προς τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια.

Στην πλευρά του Ιονίου πελάγους, ο καιρός έχει παρουσιάσει βελτίωση και σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τοπικές συννεφιές.

Οι βοριάδες σήμερα θα απασχολήσουν μεγάλες εκτάσεις του Αιγαίου, ακόμα όμως και των ανατολικών και ηπειρωτικών διαμερισμάτων.

Στο δυτικό - νοτιοδυτικό Αιγαίο, περιμένουμε εντάσεις των βοριάδων ακόμη και 10 μποφόρ.

Σήμερα, πέρα από τις βροχές, θα είναι μία ημέρα δύσκολη και λόγο των ανέμων ενώ η διαταραχή θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.

Σε πολλές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού κάνει κρύο. ΄Έχουμε χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις περιμένουμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Μέσα στο βράδυ περιμένουμε να φθάσουν και εκεί οι ψυχρές αέριες μάζες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, δεν περιμένουμε αξιόλογες αξιόλογες βροχοπτώσεις, Θα φυσάει αρκετά και δεν θα ξεπεράσουμε τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε λίγα φαινόμενα, με πιο έντονες τις βροχές προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Η αίσθηση της ψύχρας θα είναι έντονη και εδώ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται νοτιότερα και ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει μαζί του τις βροχές και τις καταιγίδες, που το συμπαρασύρουν και θα πάμε σε πιο ομαλές καταστάσεις μέσα στο Αιγαίο.

Αυτή η βελτίωση των καιρικών συνθηκών δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς την Παρασκευή μας έρχεται πάλι μία πιο ήπια διαταραχή με βροχές και πάλι κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, δεν θα κρατήσει όμως για πολύ καθώς θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και αργότερα προς την Κυριακή, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Την άλλη εβδομάδα, οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ομαλά, κοντά όμως στην Πέμπτη με Παρασκευή, θα οργανωθεί πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας.

Επομένως οι καιρικές διακυμάνσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με την ατμοσφαιρικά κυκλοφορία να θυμίζει περισσότερο χειμώνα, παρά φθινόπωρο.

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