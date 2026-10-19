Το πρωτόκολλο για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Νηπιαγωγείο.

Με ποιήματα, τραγούδια, κατασκευές και δημιουργικές δραστηριότητες θα τιμήσουν οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, γνωρίζοντας μέσα από τη σχολική τους καθημερινότητα την ιστορία και τα σύμβολα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί παραμονές της εθνικής επετείου ήτοι την Τρίτη 27 του μήνα. Μετά το πέρας της δίωρης γιορτής, οι μαθητές αποχωρούν καθώς δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο.

28η Οκτωβρίου στα Νηπιαγωγεία με σημαίες, ποιήματα και τραγούδια για την εθνική επέτειο

Στα νηπιαγωγεία, τα παιδιά προετοιμάζονται για την εθνική επέτειο με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Μέσα από αφηγήσεις, φωτογραφικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια, έρχονται σε επαφή με τα γεγονότα του 1940 και μαθαίνουν για το ιστορικό «Όχι» των Ελλήνων, την αντίσταση και την αξία της ελευθερίας και της ειρήνης.

Η ελληνική σημαία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις δραστηριότητες των παιδιών. Οι μικροί μαθητές παρατηρούν τα χρώματά της, τον σταυρό και τις εννέα λωρίδες της, ενώ δημιουργούν τις δικές τους σημαίες, οι οποίες διακοσμούν τις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, μέσα από απλές και κατανοητές δραστηριότητες, γνωρίζουν τον εθνικό ύμνο και μαθαίνουν για τη σημασία των εθνικών συμβόλων. Απαγγέλλουν ποιήματα, τραγουδούν επετειακά τραγούδια και συμμετέχουν σε μικρές σχολικές γιορτές, μεταφέροντας με τον ενθουσιασμό τους το μήνυμα της ημέρας.

Οι σχολικές αίθουσες των Νηπιαγωγείων σε όλη την επικράτεια γεμίζουν με ζωγραφιές, κατασκευές και εργασίες εμπνευσμένες από την 28η Οκτωβρίου. Οι μαθητές γνωρίζουν τον χάρτη της Ελλάδας, συνθέτουν την ημερομηνία της εθνικής επετείου και δημιουργούν εικόνες με στρατιώτες και την ελληνική σημαία. Μέσα από φύλλα εργασίας και παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας, εξασκούνται στην αναγνώριση συλλαβών και αριθμών, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, οι λιλιπούτειοι μαθητές της προσχολικής αγωγής γνωρίζουν τα βασικά γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου, συζητούν για το «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 και παρατηρούν φωτογραφίες της εποχής. Ακούνε τραγούδια που συνδέονται με την επέτειο και μαθαίνουν για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας. Η προσέγγιση προσαρμόζεται στην ηλικία τους, δίνοντας έμφαση στην αγάπη για την πατρίδα, στη συνεργασία και, κυρίως, στην αξία της ειρήνης. Με τις σημαίες στα χέρια και τις δημιουργίες τους να στολίζουν τις τάξεις, οι μικροί μαθητές συμμετέχουν στον εορτασμό της εθνικής επετείου, τιμώντας με τον δικό τους αθώο και αυθόρμητο τρόπο το ιστορικό «Όχι» και μεταφέροντας το μήνυμα της ελευθερίας στις επόμενες γενιές.

Παρών και στην μαθητική παρέλαση

Παράλληλα, τα Νηπιαγωγεία συμμετέχουν και στην καθιερωμένη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανήμερα της εθνικής εορτής. Πάντα οι λιλιπούτειοι μαθητές των Νηπιαγωγείων κλέβουν την παράσταση στην παρέλαση, τηρώντας το βηματισμό και παρελαύνοντας με μαθητές άλλων σχολείων αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του 1940. Η παρουσία τους δίνει έναν συγκινητικό τόνο στον εορτασμό, υπενθυμίζοντας πως η ιστορική μνήμη και οι αξίες της εθνικής επετείου περνούν από γενιά σε γενιά, μέσα από τη συμμετοχή και τη βιωματική επαφή των παιδιών με την ιστορία.