Στον τελικό Microsoft Office Specialist συμμετείχαν 100 μαθητές και νέοι ηλικίας 13–22 ετών από όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Τελικό στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ), το καλοκαίρι του 2026.

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στα γραφεία της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε ο Ελληνικός Τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist 2026, που διοργανώνεται από την ACTA, θυγατρική της TÜV AUSTRIA.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι απονομές του 1ου Ελληνικού Τελικού Adobe Certified Professional 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξη του θεσμού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο Πανελλήνιος Τελικός Adobe Certified Professional διεξήχθη στις 25 Απριλίου 2026 στα γραφεία των ΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, με τη συμμετοχή των 10 κορυφαίων διαγωνιζομένων της Ελλάδας.

Οι διαγωνισμοί αξιολόγησαν προηγμένες ψηφιακές και δημιουργικές δεξιότητες στα:

Microsoft Word, Excel, PowerPoint (Office 365)

Adobe Photoshop, Illustrator και InDesign

Οι τρεις Πανελλήνιοι Πρωταθλητές Microsoft Office Specialist 2026 που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό είναι:

Microsoft Word (έκδοση 365): Ναταλία Γοροζίδου

Microsoft Excel (έκδοση 365): Σοφία Γούσιου

Microsoft PowerPoint (έκδοση 365): Δανάη Τσελέμπη

Oι Aσημένιοι και Xάλκινοι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές Microsoft Office Specialist 2026 είναι:

Microsoft Word (έκδοση 365): 2η Θέση: Μελίνα Κονιδάρη , 3η Θέση: Ελένη Κουλέρδα

, 3η Θέση: Microsoft Excel (έκδοση 365): 2η Θέση: Κασσιανή Νίκη Κουρέτση , 3η Θέση: Σοφία Ραφαηλία Παντελίδου

, 3η Θέση: Microsoft PowerPoint (έκδοση 365) 2η Θέση: Πολυξένη Μαρία Χατζοπούλου, 3η Θέση: Ευαγγελία Κορκοβέλου

Oι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές Adobe Certified Professional 2026 είναι:

1η Θέση: Κυριακή Γρηγοριάδη

2η Θέση: Oliwia Obrzut

3η Θέση: Νικόλαος Κανελλόπουλος

Οι νικητές θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία συμμετέχοντας στους Παγκόσμιους Τελικούς, διεκδικώντας διεθνείς διακρίσεις και σημαντικά έπαθλα, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη μαγεία της Disneyland.

Την εκδήλωση τίμησε με τη παρουσία τoυ ο κ. Arec Jaworski, European Director της Pearson o οποίoς δήλωσε: «Ήταν πραγματικό προνόμιο να εκπροσωπήσω την Pearson στους Ελληνικούς Τελικούς Microsoft Office Specialist & Adobe Certified Professional και να δω τόσους πολλούς ενθουσιώδεις και χαρούμενους νέους να διαπρέπουν στις εφαρμογές της Microsoft και της Adobe. Ευχαριστώ ειλικρινά τους καθηγητές που προετοίμασαν τους μαθητές, την ACTA για την εξαιρετική διοργάνωση και τη Microsoft και την Adobe για τη συνεχή υποστήριξή τους. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους Έλληνες πρωταθλητές στην Καλιφόρνια τον Ιούλιο!».

Ο κ. Ιωάννης Ανδρονικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑCTA, δήλωσε σχετικά με τη διοργάνωση: «Μέσω του Ομίλου της TÜV AUSTRIA Hellas, η ACTA εμπλουτίζει για ακόμη μία χρονιά τον Ελληνικό Τελικό MOS, ενσωματώνοντας και τις εφαρμογές της Adobe. Στηρίζουμε διαχρονικά την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Microsoft Hellas. Φέτος, με τη δυνατότητα των εξ αποστάσεων εξετάσεων μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν στον Πανελλήνιο Τελικό, αποδεικνύοντας τη δυναμική και την απήχηση του θεσμού».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο κ. Σωτήριος Στάρφας, Account Technology Strategist South East Europe, Microsoft Elevate for Education, ο κ. Βασίλειος Μπουλούκος, Διευθυντής Κατάρτισης των ΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, και ο κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Co-Founder της NGO «Μπορούμε».

Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε επίσης στη Μαγδαληνή Αμυγδαλιά Νικολάου, μαθήτρια της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, ως τη μικρότερη ηλικιακά συμμετέχουσα του φετινού Πανελλήνιου Τελικού Microsoft Office Specialist.

Η ACTA ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης Pearson, Microsoft Hellas και TÜV AUSTRIA για τη διαχρονική συμβολή τους στην ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη στήριξη της νέας γενιάς.