Η UBITECH ενισχύει τη στρατηγική της συνεργασία με τη Microsoft στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που εκτείνονται από τη θεσμική αναγνώριση έως την ενεργή συμμετοχή σε κορυφαία γεγονότα και τη δημιουργία νέων ευκαιριών καινοτομίας με κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η UBITECH απέκτησε το designation Microsoft Designated Partner of Certified Software for Government AI, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη με πιστοποιημένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνητική χρήση. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσει λύσεις που πληρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας, διαφάνειας και κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβάλλοντα δημόσιας διοίκησης.

Η συνεργασία UBITECH – Microsoft αποτυπώθηκε δυναμικά και στο Microsoft AI Summit, όπου η εταιρεία συμμετείχε με keynote παρουσίαση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη ψηφιακού μετασχηματισμού και τη σημασία της υπεύθυνης αξιοποίησής της σε οργανισμούς και θεσμούς.

Ως φυσική συνέχεια αυτής της κοινής πορείας, οι δύο εταιρείες προχωρούν στη διοργάνωση του AI FOR GOOD Hackathon, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει κοντά developers, ερευνητές, startups και ομάδες καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 27–28 Μαρτίου 2026, σε online format μέσω Microsoft Teams, και θα προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως Azure AI και Copilot Agents. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνικά workshops, καθοδήγηση από ειδικούς, καθώς και παρουσιάσεις από στελέχη της Microsoft, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη διασύνδεση ταλέντων από χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σερβία και άλλες αγορές της περιοχής. Oι αιτήσεις συμμετοχής παραμένουν ανοιχτές έως τις 23 Μαρτίου 2026.

Το hackathon φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα καινοτομίας, όπου ιδέες μετατρέπονται σε εφαρμογές με ουσιαστικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης για το κοινό καλό.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ: https://ai-for-good-hackathon.ubitech.eu/