Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγυότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών.

Οι ειδικοί του ΔΝΤ προειδοποιούν ότι το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα βασίζεται πλέον σε ένα εξαιρετικά διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει λογισμικά, υπηρεσίες cloud, δίκτυα πληρωμών και υποδομές ανταλλαγής δεδομένων. Τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες με ταχύτητα και ακρίβεια που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταυτόχρονων επιθέσεων σε κρίσιμα συστήματα που χρησιμοποιούνται από πολλές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Καθοριστικό σημείο καμπής θεωρείται η πρόσφατη παρουσίαση του Claude Mythos Preview από την Anthropic, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με εξαιρετικά εξελιγμένες δυνατότητες στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το σύστημα μπορούσε να εντοπίσει και να αξιοποιήσει κενά ασφαλείας σχεδόν σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και browsers, ακόμη και από χρήστες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε πόσο γρήγορα οι AI-driven επιθέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως η OpenAI αναπτύσσουν πιο ελεγχόμενα μοντέλα κυβερνοασφάλειας, όπως μια ειδική περιορισμένη έκδοση του GPT-5.5, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και την ταχύτερη υποστήριξη των οργανισμών που καλούνται να αντιμετωπίσουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως οι επιτιθέμενοι αποκτούν πλέον σαφές πλεονέκτημα ταχύτητας έναντι των αμυντικών μηχανισμών. Οι ευπάθειες μπορούν να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται πριν καν υπάρξει χρόνος για διορθώσεις ή ενημερώσεις ασφαλείας. Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές τράπεζες και εταιρείες βασίζονται στα ίδια λογισμικά και στους ίδιους cloud providers, ένα μόνο κενό ασφαλείας θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το σύστημα.

Παρότι σήμερα οι πιο προηγμένες AI δυνατότητες παραμένουν σχετικά περιορισμένες και πολλά εξειδικευμένα τραπεζικά συστήματα είναι πιο δύσκολο να παραβιαστούν, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτά τα «αναχώματα» δεν θα διαρκέσουν για πολύ. Η διάχυση της τεχνολογίας, η επέκταση της εκπαίδευσης των μοντέλων και πιθανές διαρροές τεχνογνωσίας θεωρείται ότι θα καταστήσουν τις επιθέσεις ακόμη πιο προσβάσιμες.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι κυβερνοκίνδυνοι αποκτούν πλέον χαρακτηριστικά συστημικής κρίσης. Μια μαζική κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να διαταράξει πληρωμές, να προκαλέσει απώλεια εμπιστοσύνης στις αγορές, να δημιουργήσει πιέσεις ρευστότητας και να πυροδοτήσει φαινόμενα «fire sales» (μαζικών ρευστοποιήσεων) σε περιουσιακά στοιχεία, εάν πολλοί οργανισμοί πληγούν ταυτόχρονα.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο απειλή αλλά και εργαλείο άμυνας. Οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αξιοποιούν ήδη AI συστήματα για την ανίχνευση απειλών, την πρόληψη απάτης, τον εντοπισμό ευπαθειών και τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό προβλημάτων ήδη από το στάδιο ανάπτυξης λογισμικού, πριν αυτά εξελιχθούν σε πραγματικές απειλές.

Οι συντάκτες της ανάλυσης υπογραμμίζουν ότι οι κυβερνήσεις και οι εποπτικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν την κυβερνοασφάλεια ως ζήτημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και όχι απλώς ως τεχνικό θέμα πληροφορικής. Προτείνουν ενίσχυση των προτύπων ανθεκτικότητας, αυστηρότερη εποπτεία, stress tests κυβερνοασφάλειας και στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διεθνή συνεργασία, καθώς οι κυβερνοαπειλές δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες θεωρούνται πιο ευάλωτες λόγω περιορισμένων πόρων και χαμηλότερου επιπέδου προστασίας, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει αδύναμους κρίκους στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του ΔΝΤ, το κρίσιμο ερώτημα πλέον για τις αρχές είναι κατά πόσο το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και υπό συνθήκες σοβαρής κυβερνοεπίθεσης. Η απάντηση, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα εξαρτηθεί από το αν οι κυβερνήσεις και οι αγορές θα καταφέρουν να θέσουν τη διαχείριση του συστημικού κινδύνου στο επίκεντρο της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.