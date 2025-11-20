Οι Deep Purple έρχονται στο Telekom Center Athens (O.A.K.A) τον Οκτώβριο του 2026.

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβριου 2026, στο Telekom Center Athens (O.A.K.A). Έχοντας καθορίσει τον ήχο της ροκ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα διεθνώς.

Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ.

Λίγες μπάντες στην ιστορία έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα τόσο δυναμικό και διαχρονικό μουσικό legacy όπως οι Deep Purple. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα sold-out shows και την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο επιδραστικά και καταξιωμένα συγκροτήματα όλων των εποχών.

Ο απαράμιλλος μουσικός τους κατάλογος, από το Smoke on the Water έως το Highway Star συνεχίζει, να εμπνέει νέες γενιές μουσικών, ενώ οι live εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως pioneers της hard rock.

Η μουσική των Deep Purple παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και επιδραστική. Το classic τραγούδι τους Child in Time (1970) χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, σε ανανεωμένη εκδοχή, στο trailer της νέας σεζόν της blockbuster σειράς Stranger Things, συστήνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ροκ σε εκατομμύρια νέους ακροατές και αναζωπυρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για το μοναδικό τους ήχο.

Σε συνδυασμό με την επιτυχία του άλμπουμ τους =1 (2024), οι Deep Purple αποδεικνύουν ότι όχι μόνο παραμένουν δημιουργικά ενεργοί, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια του είδους για κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Deep Purple ξεκινάει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 12:00, μέσω της more.com.