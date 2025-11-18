Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Deep Purple ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου στις 12:00.

Με μία ανάρτησή του οι Deep Purple ανακοίνωσαν τις επικείμενες συναυλίες τους για το 2026 και κάπου εκεί ανάμεσα είναι και η Αθήνα.

Η διάσημη μπάντα θα δώσει μια συναυλία στις 13 Οκτωβρίου του 2026 στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους το 2026.

Η μπάντα με ενθουσιασμό όπως λένε και στην ανάρτησή τους «ανακοινώνουν νέες ημερομηνίες της περιοδείας του 2026». Special guests στις εμφανίσεις τους θα είναι οι οι Mammoth (σε επιλεγμένες εμφανίσεις) και οι Jayler» στην Αθήνα. «Οι προπωλήσεις για VIP Πακέτα ξεκινούν στις 19 Νοεμβρίου. Τα λέμε εκεί!».

Η προπώληση των εισιτηρίων στο more.com ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου στις 12:00.

