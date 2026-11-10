Οι υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές εισφορές για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με μέσες αποδοχές ξεπερνούσαν στην Ελλάδα το 25% το 2024, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφωνόταν στο 18,8%.

Αδυναμίες στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς και περιορισμένη συμπληρωματική αποταμίευση, αναδεικνύει η έκθεση «OECD Pensions Outlook 2026 – Are We Saving Enough for Retirement?» του ΟΟΣΑ.

Πάνω από 25% οι ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές εισφορές για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με μέσες αποδοχές ξεπερνούσαν στην Ελλάδα το 25% το 2024, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφωνόταν στο 18,8%.

Παρά τις υψηλές επιβαρύνσεις, η συμμετοχή των εργαζομένων σε προαιρετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Λιγότερο από το 10% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας συμμετέχει σε σχήματα όπως τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), όταν σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία τα αντίστοιχα ποσοστά προσεγγίζουν το 50%-60%.

Ο κίνδυνος για τις μελλοντικές συντάξεις των αυτοαπασχολουμένων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι επιλέγοντας χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες περιορίζουν τις τρέχουσες εισφορές τους, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν πρόσθετες αποταμιεύσεις ή άλλες πηγές εισοδήματος.

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Αντίθετα, για έναν μισθωτό με μέσες αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικό βίο, η θεωρητική προσομοίωση του ΟΟΣΑ εμφανίζει μηδενικό συνταξιοδοτικό κενό, με στόχο αναπλήρωσης εισοδήματος 70%. Ωστόσο, η εκτίμηση δεν αντανακλά απαραίτητα τις πραγματικές συνθήκες όλων των ασφαλισμένων.

Αύξηση 20% στα αποθεματικά των ταμείων

Την ίδια στιγμή, τα περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών ταμείων αυξήθηκαν κατά 20% το 2025, φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του ΤΕΚΑ και των επαγγελματικών ταμείων.

Παρά την πρόοδο, τα αποθεματικά αντιστοιχούν μόλις στο 1,3% του ελληνικού ΑΕΠ, έναντι 105,6% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.