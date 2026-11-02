Ο μεγαλύτερος «κερδισμένος» από τη δράση των running clubs αποτελεί το κυκλοφορικό σύστημα

Η προσοχή και εκγύμναση του σώματος όπως επίσης και η προσπάθεια για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής έχει φέρει στο προσκήνιο τα λεγόμενα running clubs όπου άνθρωποι τρέχουν ομαδικά μαζί με φίλους. Το συγκεκριμένο trend συναντάται πλέον αρκετά συχνά σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού με σκοπό να χτίσουν υγιής συνήθειες για μεγάλα μέρη του πληθυσμού που αφήνουν τα μπαρ για το τρέξιμο.

Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα είδος κοινωνικής συνάντησης σε μία εποχή που για πολλούς ο χρόνος στην καθημερινότητα είναι αρκετά πιεσμένος, ο μεγαλύτερος «κερδισμένος» από τη δράση των running clubs αποτελεί το κυκλοφορικό σύστημα που αφορά την κυκλοφορία του αίματος και κατ' επέκταση τον διαμοιρασμού του οξυγόνου στο σώμα.

Οι δρόμοι μέσα στο σώμα μας

Οι αρτηρίες μεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα από την καρδιά στους μύες και τα όργανά μας. Οι φλέβες επαναφέρουν το χρησιμοποιημένο αίμα για να ανανεωθεί. Όταν αυτοί οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, όλα λειτουργούν ομαλά στο σώμα μας. Όταν στενεύουν, η καρδιά πρέπει να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια και ο κίνδυνος υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται.

Το τρέξιμο και το περπάτημα παραμένουν ένα από τα καλύτερα «φάρμακα» για τα αιμοφόρα αγγεία και τα υγιή αιμοφόρα αγγεία είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της συνολικής ευεξίας ενός ατόμου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας κρατάει καρφωμένους στην καρέκλα και μπροστά σε οθόνες. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή επιβραδύνει την κυκλοφορία του αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών και αγγειακών προβλημάτων.

Το τρέξιμο είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να διατηρείτε το σώμα σας σε καλή κατάσταση καθώς βοηθάει στη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή πλαίσια, στην αύξηση της «καλής» χοληστερόλης και στη μείωση των «κακών» λιπαρών που συνήθως βουλώνουν τις αρτηρίες. Παράλληλα, άτομα που τρέχουν και περπατούν περισσότερο χτίζουν μια υγιής καρδιά που αντλεί περισσότερο αίμα και μας βοηθάει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές του σακχάρου και το σωματικό βάρος μας.

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Το τρέξιμο και το περπάτημα παραμένουν από τα καλύτερα τονωτικά για τα αιμοφόρα αγγεία και τα υγιή αιμοφόρα αγγεία είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της συνολικής ευεξίας ενός ατόμου.

Φλέβες των ποδιών: Η δεύτερη καρδιά

Οι φλέβες των ποδιών σπρώχνουν το αίμα πίσω και προς την καρδιά. Οι μύες της γάμπας βοηθούν στη διαδικασία, λειτουργώντας σαν αντλία κάθε φορά που κινείστε, γι' αυτό και συχνά ονομάζονται «δεύτερη καρδιά» του σώματος. Το τρέξιμο και το περπάτημα κάνουν τις γάμπες των ποδιών πιο δυνατές με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Το τρέξιμο διατηρεί αυτή τη «αντλία» σε καλή λειτουργία, πράγμα που βοηθάει στη λιγότερη συσσώρευση αίματος στα πόδια και στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κιρσών και θρόμβων που μπορούν αρκετές φορές να είναι απειλητικά για την υγεία μας. Η εκγύμναση των άκρων βοηθά επίσης στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων χωρίς βέβαια να υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή για την πίεση ή την καρδιά.

Εν κατακλείδι, το τρέξιμο ενισχύει την αντοχή, ενδυναμώνει τους μύες και βοηθά στη διαχείριση του βάρους, κάτι που είναι καλό για την καρδιά και τα αγγεία σας. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τα λεγόμενα running clubs ο χρόνος που περνάτε σε εξωτερικούς χώρους με φιλικά πρόσωπα βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει το άγχος και βελτιώνει τον ύπνο. Η καλύτερη διάθεση και ο καλύτερος ύπνος βοηθούν στη διατήρηση σταθερής αρτηριακής πίεσης, ενώ μια πιο γυμνασμένη καρδιά κάνει την καθημερινή ζωή πιο εύκολη.

Συμβουλές για Ασφαλές Τρέξιμο

Συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας εάν είστε άνω των 40 ετών, είστε αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ζείτε με διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερόλη. Το ίδιο ισχύει και για τους καπνιστές και για οποιονδήποτε έχει καρδιακή νόσο στην οικογένεια.

-Ξεκινήστε χαλαρά: Συνδυάστε περπάτημα και τρέξιμο και αυξήστε σταδιακά την ένταση σε διάστημα εβδομάδων.

-Κάντε ζέσταμα. Πέντε έως δέκα λεπτά χαλαρής κίνησης επιτρέπουν στον καρδιακό σας ρυθμό να αυξάνεται και να ηρεμεί σταδιακά.

-Αν μπορείτε να συνομιλήσετε ενώ τρέχετε, τότε ο καρδιακός σας ρυθμός είναι σωστός.

-Πίνετε αρκετό νερό. Όταν έχετε έλλειψη υγρών, το αίμα γίνεται πιο πηχτό και η καρδιά σας δε λειτουργεί το ίδιο καλά κυρίως τις περιόδους με πιο ζεστό καιρό.

-Τα πρωινά και τα βράδια είναι ιδανικά για να τρέξετε

-Ξεκουραστείτε. Οι ημέρες ξεκούρασης επιτρέπουν στο σώμα σας να ανακάμψει και να επανέλθει μετά από επίπονη εκγύμναση.

ΠΗΓΗ: ndtv.com