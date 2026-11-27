Η επανασύσταση της ΕΦΕΕ, η ανάπλαση του Πάρκου Ελευθερίας και η αναζωογόνηση του ΣΦΕΑ- Σε ποια χέρια θα πάει η Σημαία.

Όλοι αναρωτιούνται γιατί ο Κώστας Λαλιώτης δεν μίλησε όλες τις προηγούμενες μέρες με το τόσο θόρυβο που έγινε για το πού βρίσκεται και πού πρέπει να φυλάσσεται η Σημαία της αιματοβαμμένης εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου προτιμά να μην μπαίνει σε αντιπαραθέσεις που ασφαλώς δεν συμβάλλουν στην επίλυση ενός πολύ σοβαρού προβλήματος όπως είναι ο τρόπος φύλαξης της Σημαίας.

Ο ίδιος στο παρασκήνιο προωθεί ένα ολιστικό σχέδιο που θα αντιμετωπίσει χρόνιες δυσαρμονίες, προβλέποντας μεταξύ άλλων:

-Την επανασύσταση του φοιτητικού κινήματος ώστε να επιστρέψει σε αυτό η Σημαία. Το εγχείρημα αυτό είναι φανερό πως θέλει πολύ χρόνο δεδομένης της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα

-Την πλήρη ανάπλαση του Πάρκου Ελευθερίας ώστε να μπορεί μεταξύ άλλων να είναι απολύτως σύγχρονο και ασφαλές το Μουσείο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

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-Την αναζωογόνηση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) ώστε να ανανεωθεί και σε μέλη (πχ ακόμα και τα παιδιά των νυν μελών) ώστε να παραμείνει στο χρόνο και να αναλάβει ακόμα πιο σημαντικές πρωτοβουλίες με βάση τις αρχές που έχει σήμερα.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται στο εξής με τη σημαία η οποία ουδείς γνωρίζει σε ποια χέρια βρίσκεται σήμερα. Με δεδομένο ότι το πλέον δύσκολο από τα παραπάνω είναι η επανασύσταση της ΕΦΕΕ (ή όποιας άλλης μορφής οργάνωσης επιλέξουν οι φοιτητές) οι λύσεις που προκρίνονται στις συζητήσεις που γίνονται φαίνεται να είναι οι εξής:

-Αρχικά η Σημαία πρέπει να πάει για φύλαξη στη Βουλή των Ελλήνων.

-Εν συνεχεία, αφού ολοκληρωθεί η ανάπλαση στο Πάρκο Ελευθερίας ώστε ο χώρος να είναι ασφαλής και για τη φύλαξη της Σημαίας θα την αναλάβει ο ΣΦΕΑ.

-Και τέλος, όταν επανασυσταθεί η ΕΦΕΕ η σημαία θα παραδοθεί στους φοιτητές.

Ελπιδοφόρο δείχνει το σχέδιο αυτό του Κώστα Λαλιώτη...