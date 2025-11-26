Ο 27χρονος οδηγός ξεπέρασε το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 102 χλμ/ώρα.

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 27χρονος ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, να κινείται με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, μέσω συσκευής radar διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος οδηγούσε με ταχύτητα σχεδόν τριπλάσια από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 60 χλμ/ώρα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και καλεί όλους τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας.