Σύμφωνα με την Τροχαία βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος.

Τον Δεκέμβριο, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατέγραψε 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες, εκ των οποίων 10 θανάσιμοι και 591 τραυματίες (σοβαρά και ελαφρά). Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις, εκ των οποίων 284 σε βαθμό πλημμελήματος, με τις κυριότερες να είναι:

1.314 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (60 πλημμελήματα)

3.453 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

291 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

512 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

1.271 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1.698 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

27 για επικίνδυνους ελιγμούς

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι παραβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με οδήγηση χωρίς προσοχή και παραβίαση κανόνων από πεζούς, αποτελούν τα βασικά αίτια των ατυχημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους δικυκλιστές, καθώς η μη χρήση κράνους αυξάνει τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Η Διεύθυνση Τροχαίας υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι το βασικό μέτρο για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων στους δρόμους.

