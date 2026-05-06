Η IDEAL και η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο, οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ, η AVAX Development, το μέρισμα της IL TOTO και η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις

Το IPO της Αττικά Πολυκαταστήματα

Για όσους παρακολουθούν τις κινήσεις του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου η απόφαση της IDEAL Holdings να βάλει την Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτέλεσε έκπληξη. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν αποσκοπεί στην άντληση νέων κεφαλαίων για την εταιρεία, αλλά στο να «ρευστοποιήσει» (value crystallization) ένα κομμάτι της αξίας της Αττικά Πολυκαταστήματα, την οποία προ τριετίας είχε αποκτήσει για 100 εκατ. ευρώ. Αυτή η ρευστοποίηση θα γίνει διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο, καθώς η IDEAL μέσω της κυπριακής Kymora Limited θα συνεχίσει να κατέχει περίπου το 52,5%. Η προετοιμασία του IPO ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο. Στις 27 Μαρτίου 2026, η γενική συνέλευση της Αττικά Πολυκαταστήματα ενέκρινε τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτα, αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά περίπου 45 εκατ. ευρώ. Η αύξηση έγινε λογιστικά, μεταφέροντας κέρδη και αποθεματικά που ήδη υπήρχαν στο κεφάλαιο. Με απλά λόγια, η εταιρεία «ενίσχυσε» την εικόνα της χωρίς να αλλάξει η πραγματική της ρευστότητα. Στη συνέχεια, έγινε το αντίθετο: μείωση κεφαλαίου κατά περίπου 20,6 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα να επιστρέφονται στους μετόχους. Με απλά λόγια, η IDEAL Holdings πήρε μετρητά πριν από την είσοδο της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο. Τέλος, έγινε stock split. Κάθε παλιά μετοχή «έσπασε» σε 50 νέες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών και να πέσει η τιμή της στα 0,41 ευρώ. Πρακτικά η εταιρεία φρόντισε εκ των προτέρων να υπάρχει μεγάλος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία και χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή. Αυτό θα βοηθήσει στο IPO γιατί θα επιτρέψει καλύτερη «κατανομή» των μετοχών σε περισσότερους επενδυτές. Αν η τιμή ήταν υψηλή και ο αριθμός μετοχών μικρός, η συμμετοχή θα ήταν πιο περιορισμένη και πιο συγκεντρωμένη. Παράλληλα, διευκολύνεται το λεγόμενο book building. Με χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της τελικής τιμής και πιο «ομαλή» καμπύλη ζήτησης.

Ο τεκμαρτός πολλαπλασιαστής

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την αγορά, η επικείμενη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο αναμένεται να αποτιμηθεί μεταξύ 120 και 180 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας την ενδεικτική τιμή διάθεσης των μετοχών στο εύρος των 2 έως 3 ευρώ. Η τελική τιμολόγηση θα καθοριστεί από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς. Η δημόσια εγγραφή εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου το 47,5% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφέροντας δυνητικά έσοδα ύψους 57 έως 85 εκατ. ευρώ για την IDEAL Holdings, με το επικρατέστερο εύρος να τοποθετείται μεταξύ 60 και 85 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αποτίμηση που θα προκύψει αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για την αξία της συμμετοχής που θα διατηρήσει η IDEAL, η οποία υπολογίζεται ότι θα κινηθεί μεταξύ 63 και 94 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή εδράζεται στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου. Το 2025, η IDEAL Holdings κατέγραψε κύκλο εργασιών 513,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 48%, φθάνοντας τα 58 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης του ομίλου. Η Αττικά Πολυκαταστήματα παρήγαγε το 2025 EBITDA 30,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 52% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας, και καθαρά κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 70% των συνολικών κερδών. Η επικείμενη εισαγωγή εκτιμάται ότι θα επιφέρει πολλαπλές επιδράσεις για τον όμιλο. Σε πρώτο επίπεδο, δημιουργεί άμεση ταμειακή ενίσχυση, καθώς τα προσδοκώμενα έσοδα αντιστοιχούν περίπου σε 1 έως 1,5 φορές τα ετήσια λειτουργικά κέρδη, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων εξαγορών. Σε δεύτερο επίπεδο, συμβάλλει στην αποτύπωση της λεγόμενης «κρυμμένης αξίας». Με πιο απλά λόγια, αν η Αττικά Πολυκαταστήματα αποτιμηθεί γύρω στα 150 εκατ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η αξία της αντιστοιχεί περίπου σε 5 φορές τα λειτουργικά της κέρδη ή 8 έως 10 φορές τα καθαρά της κέρδη, επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά για τον κλάδο. Μέχρι σήμερα, η IDEAL Holdings στο χρηματιστήριο αποτιμάται συνολικά με μια «έκπτωση», επειδή είναι holding εταιρεία. Με την εισαγωγή της Αττικά στο ταμπλό, δημιουργείται ένα σαφές σημείο αναφοράς για την αξία του βασικού της περιουσιακού στοιχείου. Έτσι, η αγορά μπορεί να δει πιο καθαρά πόσο πραγματικά αξίζει, κάτι που – δυνητικά- μπορεί να περιορίσει αυτή την έκπτωση. Αν γίνει μια καθαρή εκτίμηση επίπτωσης, η IDEAL ανταλλάσσει περίπου 7 εκατ. ετήσιων κερδών (το 47,5% της Αττικά) με 60–85 εκατ. μετρητά. Αυτό ισοδυναμεί με τεκμαρτό πολλαπλασιαστή 8–12x, που είναι λογικός για retail asset.

Οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ

Πλήρη «στασιμότητα» εμφανίζει το 2026 η εταιρεία ΤΕΧΑΝ της οικογένειας Μούργου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, μέσα στο έτος δεν έχει υπογράψει καμία σύμβαση με δημόσιο φορέα, την ίδια ώρα που σειρά υφιστάμενων έργων της πλησιάζει στην ολοκλήρωσή μέσα στο προσεχές 18μηνο. Με βάση τα καταγεγραμμένα δεδομένα, τουλάχιστον δέκα συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ ολοκληρώνονται εντός του 2026, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά έργα που ξεκίνησαν το 2022 και σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης. Πρόκειται κυρίως για έργα του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), τα οποία λήγουν χρονικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, ενώ στο ίδιο έτος ολοκληρώνονται και νεότερες συμβάσεις του 2025, όπως εκείνη με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου που έχει ορίζοντα περάτωσης τον Νοέμβριο του 2026. Παράλληλα, περιορισμένος αριθμός συμβάσεων της ΤΕΧΑΝ εκτείνεται πέραν του 2026, καθώς δύο εξ αυτών εμφανίζονται να λήγουν το 2027. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η σύμβαση με τον Δήμο Αθηναίων, η οποία διατηρείται σε ισχύ έως το τέλος του έτους, καθώς και ακόμη μία που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027, αποτελώντας τις πιο μακροχρόνιες ενεργές δεσμεύσεις της εταιρείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τελευταία καταγεγραμμένη νέα σύμβαση της ΤΕΧΑΝ χρονολογείται τον Νοέμβριο του 2025, με έναρξη στις 12 Νοεμβρίου και διάρκεια έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ προηγείται αντίστοιχη συμφωνία τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Έκτοτε, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία καμία νέα σύμβαση εντός του 2026, αλλά μόνο η συνέχιση και υλοποίηση ήδη υφιστάμενων έργων. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η συγκεκριμένη εικόνα στασιμότητας συνδέεται με το ότι η εταιρεία φέρεται να τελεί υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», κατόπιν πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Η AVAX Development

Η AVAX Development προχωρά σε μια επενδυτική κίνηση στον τομέα των ακινήτων, συμμετέχοντας σε σχέδιο ανάπτυξης έργου μεικτών χρήσεων στη Λευκωσία της Κύπρου, μέσω συνεργασίας με τις συνδεδεμένες κυπριακές εταιρείες Nice Day Developments Ltd και Yisco Development Ltd. Η συμφωνία βασίζεται σε ένα πολυεπίπεδο σχήμα. Αρχικά, η Nice Day Developments Ltd, η οποία ήδη κατέχει το 75% του οικοπέδου όπου θα υλοποιηθεί το έργο, θα αποκτήσει και το υπόλοιπο 25% ώστε να έχει πλήρη κυριότητα. Για τη διαδικασία αυτή, η AVAX Development θα καταβάλει 1,7 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, το σύνολο του οικοπέδου, μαζί με τις απαραίτητες μελέτες και άδειες, θα μεταφερθεί στη Yisco Development Ltd, η οποία θα αποτελέσει το όχημα υλοποίησης της επένδυσης. Ως αντάλλαγμα, η Nice Day Developments Ltd θα λάβει μετοχές της Yisco, μέρος των οποίων –που αντιστοιχεί στο 26%– θα περάσει στην AVAX Development έναντι του ίδιου ποσού των 1,7 εκατ. ευρώ. Η ελληνική εταιρεία δεν θα περιοριστεί σε αυτή τη συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου, προβλέπεται να επενδύσει επιπλέον 5,6 εκατ. ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στη Yisco Development Ltd. Με την ολοκλήρωση αυτών των εισφορών, το ποσοστό της θα ανέλθει στο 60%, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της εταιρείας που θα υλοποιήσει το project.

Η IL TOTO

Η IL TOTO, η εταιρεία του Βασίλη Θοδωρή, που συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες στον κλάδο της επεξεργασίας καφέ και έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο franchise που ξεπερνά τα 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, προχωρεί σε διανομή καθαρών κερδών προς τους μετόχους της. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μικτού ποσού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγούμενων εταιρικών χρήσεων έως και τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής κερδοφορίας που κατέγραψε η εταιρεία κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το 2024, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,33 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 1,191 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ.

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις

Σε αναδιάρθρωση της μετοχικής της βάσης προχώρησε η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια του ξενοδοχείου The Ilisian (πρώην Hilton). Συγκεκριμένα, 3.418.348 προνομιούχες μετατρέψιμες μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,52 ευρώ η καθεμία, συνολικής αξίας περίπου 5,2 εκατ. ευρώ, έπαψαν να φέρουν δικαίωμα μετατροπής και μετατράπηκαν σε ισάριθμες προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι αφαιρείται η δυνατότητα οι συγκεκριμένοι τίτλοι να μετατραπούν στο μέλλον σε κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό αριθμό των «ενεργών» μετοχών και να επιφέρει αραίωση στα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων. Μετά τη μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στα 94,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 61.991.546 μετοχές συνολικά. Από αυτές, οι 58.573.198 είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε περίπου 89,5 εκατ. ευρώ κεφαλαίου, ενώ οι 3.418.348 είναι προνομιούχες εξαγοράσιμες χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας περίπου 5,2 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστιαία βάση, οι προνομιούχες μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 5,5% του συνόλου των τίτλων, χωρίς όμως καμία επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική μετοχική ισορροπία, καθώς «κλειδώνει» τον αριθμό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στα σημερινά επίπεδα των 58,6 εκατ. τίτλων. Αν οι μετατρέψιμες μετοχές ασκούνταν, το σύνολο θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 62 εκατ. κοινές μετοχές, οδηγώντας σε δυνητική μείωση ποσοστών για τους υφιστάμενους μετόχους της τάξης του 5% έως 6%.