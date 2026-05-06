Νέα προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Φυσική για τους υποψηφίους των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026 από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μεθοδικό.

Η επανάληψη στη Φυσική για τις Πανελλήνιες 2026 απαιτεί στοχευμένη εξάσκηση σε ένα μάθημα που απαιτεί συνδυασμό θεωρίας, μαθηματικής σκέψης και σωστής μεθοδολογίας στην επίλυση ασκήσεων. Ξεκίνα οργανώνοντας την ύλη σε βασικές ενότητες και φρόντισε να έχεις ξεκάθαρη εικόνα των βασικών εννοιών και νόμων. Μην απομνημονεύεις απλώς τύπους, προσπάθησε να κατανοήσεις πώς προκύπτουν και πότε εφαρμόζονται, γιατί αυτό είναι που θα σε βοηθήσει σε άγνωστα θέματα.

Η επανάληψη πρέπει να στηρίζεται σε πολλές και διαφορετικές ασκήσεις. Ξεκίνα από βασικές και προχώρα σταδιακά σε πιο σύνθετες. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα θέματα προηγούμενων ετών, καθώς σε βοηθούν να εξοικειωθείς με τη λογική των εξετάσεων και τη δομή των θεμάτων. Προσπάθησε να λύνεις θέματα με χρονικό περιορισμό, ώστε να βελτιώσεις και τη διαχείριση του χρόνου σου. Η Φυσική «τιμωρεί» τις μικρές απροσεξίες, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στις πράξεις, στις μονάδες και στη σωστή αιτιολόγηση των απαντήσεων. Την ημέρα της εξέτασης, διάβασε προσεκτικά τα θέματα και ξεκίνα από εκείνα που γνωρίζεις καλύτερα. Μην κολλάς σε μια δύσκολη άσκηση, προχώρα και επέστρεψε αργότερα. Η καθαρή σκέψη και η ψυχραιμία είναι εξίσου σημαντικές με τη γνώση.

Πώς εξετάζεται το μάθημα της Φυσικής στις Πανελλήνιες 2026

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Πανελλήνιες 2026: Dnews και Μεθοδικό συνεργάζονται και σας παρουσιάζουν προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Φυσική

Το Dnews σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων. Τα προτεινόμενα θέματα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Όλα τα προτεινόμενα θέματα είναι πρωτότυπα, προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο ύφος, τη δομή και το επίπεδο δυσκολίας των Πανελληνίων εξετάσεων. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον τρόπο εξέτασης, να διαχειριστούν τον χρόνο τους αποτελεσματικά και να αξιολογήσουν ρεαλιστικά τις γνώσεις και τις αδυναμίες τους. Αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να «δοκιμάσουν» τις δυνάμεις τους σε συνθήκες προσομοίωσης εξετάσεων, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνοντας την απόδοσή τους μέσα από την εξάσκηση. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού κενών και στοχευμένης επανάληψης, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη πορεία προς τις εξετάσεις. Την ίδια στιγμή, αποτελούν ένα αξιόπιστο και ευέλικτο εργαλείο για τους καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της επανάληψης, της αξιολόγησης και της προετοιμασίας των μαθητών τους. Η δομημένη παρουσίαση της ύλης και η ποικιλία θεμάτων διευκολύνουν την προσαρμογή τους στις ανάγκες κάθε τάξης και μαθητικού επιπέδου.

Επιπλέον, τα διαγωνίσματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και για τους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους. Μέσα από αυτά, μπορούν να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα της προόδου, των απαιτήσεων της χρονιάς και των σημείων που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, προσφέροντας έτσι ουσιαστική στήριξη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και καθοριστική περίοδο, όπως είναι η Γ’ Λυκείου. Συνολικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο που συνδυάζει ποιότητα, αξιοπιστία και πρακτική αξία, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες.

Από την πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026, την Παρασκευή 29 Μαΐου, Dnews και Μεθοδικό ενώνουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους και με την ανακοίνωση των θεμάτων θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σήμερα, μπορείτε να δείτε προτεινόμενα θέματα στη Φυσική ενώ τις επόμενες μέρες θα «τσεκάρετε» τις γνώσεις σας σε όλα τα μαθήματα των φετινών εξετάσεων.

Τα προτεινόμενα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική