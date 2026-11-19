Η αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση της ζωής μας δημιουργεί έναν πολυδαίδαλο λαβύρινθο στον οποίο τα μπλακ άουτ δεν είναι εξαιρέσεις αλλά η νέα κανονικότητα.

Αυτά που έγιναν μέσα σε μόλις πέντε μέρες, στη χώρα που καμαρώνει ότι είναι η πιο τεχνολογικά αναπτυγμένη στον κόσμο, είναι αδιανόητα.

Στις 12 Νοεμβρίου οι υπηρεσίες της Microsoft, από το Outlook και το Teams ως τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot, έμειναν εκτός λειτουργίας για περίπου ένα εικοσιτετράωρο, με συνέπειες σε πολλές χώρες. Η αιτία ήταν ένα σφάλμα λογισμικού, κρυμμένο σε μια ενημέρωση του Ιουλίου, που ενεργοποιήθηκε όταν αυξήθηκε η κίνηση ενώ μέρος των διακομιστών ήταν ήδη εκτός λειτουργίας για άσχετο λόγο. Το σφάλμα οδήγησε εκτός λειτουργίας πάνω από το 80% των διακομιστών της πύλης δικτύου στο αποκορύφωμα του προβλήματος. Σύμφωνα με μια πρώτη, πρόχειρη εκτίμηση οι ζημιές παγκοσμίως ανέρχονται σε σχεδόν 16 δισ. δολάρια.

Στις 13 Νοεμβρίου η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σταμάτησε για πάνω από τέσσερις ώρες όλες τις αναχωρήσεις στις ΗΠΑ, επειδή το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που στηρίζει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας έγινε ασταθές σε 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου. Εκείνη τη μέρα ακυρώθηκαν περίπου 12.500 πτήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εξηγήσεις, όλα ξεκίνησαν από την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων, «της δεκαετίας του 1980» με οπτικές ίνες: ένας νέος δρομολογητής (router) άρχισε να «πλημμυρίζει» το δίκτυο με αιτήματα σύνδεσης, υπερφόρτωσε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και προκάλεσε διαταραχές στα ραντάρ και στις τηλεπικοινωνίες. Το εκτιμώμενο κόστος από την καθήλωση των αεροσκαφών αγγίζει το 1 δισ. δολάρια.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ήρθε η σειρά των τραπεζών: πελάτες της Chase, της Bank of America, της Wells Fargo και της U.S. Bank ανέφεραν προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. Ένα σφάλμα λογισμικού στα συστήματα της JPMorgan Chase επεκτάθηκε, λόγω του κομβικού ρόλου της τράπεζας στο αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα, και προκάλεσε πολύωρα προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις εφαρμογές mobile banking και τα ΑΤΜ των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια βασική αποτίμηση της συνολικής ζημιάς, ωστόσο γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες τράπεζες χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 9,3 εκατομμύρια δολάρια ανά ώρα τεχνικών διακοπών.

Και όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα της Σίλικον Βάλεϊ και των μεγαθηρίων της πληροφορικής που εξάγουν, σχεδόν μονοπωλιακά, στον δυτικό κόσμο υπολογιστικό νέφος, software αλλά και τεχνητή νοημοσύνη. Αν λοιπόν σε αυτή τη χώρα τρία κρίσιμα συστήματα αστοχούν μέσα σε μία εβδομάδα, το πρόβλημα μάλλον δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κανένα από τα τρία περιστατικά δεν αποδίδεται μέχρι στιγμής σε κυβερνοεπίθεση και τίποτα δεν δείχνει ότι συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί αν υπήρχε εξωτερικός εχθρός, θα ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Όμως εδώ τα συστήματα αστόχησαν μόνα τους, και σύμφωνα με τις πρώτες εξηγήσεις, οι αστοχίες συνδέονται με αναβαθμίσεις ή αλλαγές, δηλαδή με προσπάθειες βελτιστοποίησης υφιστάμενων συστημάτων.

Ας σημειώσουμε και μια λεπτομέρεια των ρεπορτάζ: την ημέρα του μπλακ άουτ της Microsoft, πολλές επιχειρήσεις επιστράτευσαν σταθερά τηλέφωνα και φαξ για να συνεχίσουν ένα τουλάχιστον μέρος των εργασιών τους. Ναι, πρόκειται για αυτά ακριβώς τα φαξ που έχουν αποθηκευτεί σε σκοτεινές αποθήκες, αν δεν έχουν ήδη οδηγηθεί στους κάδους σκουπιδιών.

Τα μπλακ άουτ ως κανονικότητα

Τα τρία παραπάνω περιστατικά δείχνουν τρία πράγματα.

Το πρώτο: όσο περισσότερο ψηφιοποιείται η ζωή μας, τόσο περισσότερο κρέμεται από λίγα σημεία που, αν αστοχήσουν, παρασύρουν όλα τα υπόλοιπα. Οι μηχανικοί τα λένε μοναδικά σημεία αστοχίας (SPOF - single points of failure). Και στον ψηφιακό κόσμο, τα σημεία αυτά ανήκουν σε τρεις ή τέσσερις εταιρείες. Το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Amazon, η Microsoft και η Google κατείχαν το 26%, το 19% και το 16% της παγκόσμιας αγοράς υποδομών cloud. Στην Ευρώπη φτάνουν μαζί περίπου το 70%. Όταν όλα τα αρχεία και οι λειτουργίες ενός οργανισμού εξαρτώνται από τον ίδιο πάροχο, η βλάβη του παρόχου γίνεται βλάβη του οργανισμού. Όταν ο ίδιος πάροχος εξυπηρετεί εκατομμύρια οργανισμούς, η βλάβη του παρόχου γίνεται βλάβη της οικονομίας.

Το δεύτερο: η αδιάκοπη ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων υπηρεσιών και διαδικασιών δημιουργεί ένα καινούριο τρωτό σημείο, μία νέα αιτία συστημικής αστοχίας. Πρόκειται για την ίδια την πολυπλοκότητα των ψηφιακών συστημάτων. Ο κοινωνιολόγος Charles Perrow, το 1984, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Three Mile Island, έγραψε ότι όταν ένα σύστημα έχει πολλά μέρη που αλληλεπιδρούν με τρόπους που οι σχεδιαστές του δεν μπορούν να προβλέψουν, και όταν τα μέρη αυτά είναι τόσο σφιχτά δεμένα ώστε η βλάβη του ενός να περνά αμέσως στο άλλο, τα ατυχήματα παύουν να είναι εξαίρεση. Γίνονται εγγενής ιδιότητα του συστήματος. Τα ονόμασε «κανονικά ατυχήματα» και πρόσθεσε κάτι δυσάρεστο: κάθε εξάρτημα που βάζουμε για να κάνουμε το σύστημα ασφαλέστερο αυξάνει την πολυπλοκότητά του. Το μπλακ άουτ της Microsoft μπορεί εύκολα να θεωρηθεί σαν ένα τυπικό παράδειγμα. Μια διεργασία υπερφορτώθηκε σε ορισμένους διακομιστές, η κίνηση μεταφέρθηκε στους υπόλοιπους, και εκείνοι κατέρρευσαν ο ένας μετά τον άλλον. Το σφάλμα υπήρχε από τον Ιούλιο χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Αυτό που το ξύπνησε ήταν η συνάντησή του με δύο άλλες, άσχετες μεταξύ τους αλλαγές. Δεν χάλασε κάποιο μέρος με τη συνηθισμένη έννοια, χάλασαν οι σχέσεις ανάμεσα στα μέρη.

Το τρίτο αφορά αυτό που χτίζουμε τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη, επισήμως τουλάχιστον, δεν προκάλεσε ούτε και εμπλέκεται σε κανένα από τα τρία περιστατικά. Εντείνει όμως την υπερσυγκέντρωση, γιατί παρέχεται και εξαρτάται και αυτή από το υπολογιστικό νέφος, τους αλγορίθμους, τα τσιπ και τις υποδομές ελάχιστων εταιρειών. Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε το 2025 ότι, αν η εξυπηρέτηση των πελατών στηριχθεί σε μοντέλα τρίτων, η διακοπή ενός ή λίγων από αυτά μπορεί να αφήσει πολλές επιχειρήσεις ανίκανες να εκτελέσουν επείγουσες πληρωμές. Εντείνει επίσης και την πολυπλοκότητα, γιατί ένα μοντέλο με δισεκατομμύρια παραμέτρους δεν είναι ένα ακόμη εξάρτημα. Είναι ένα «μαύρο κουτί» για το οποίο ούτε καν οι κατασκευαστές του δεν μπορούν πάντα να εξηγήσουν γιατί έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Έτσι προστίθεται και ένα καινούριο συστατικό στον ήδη πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο: η αλγοριθμική αδιαφάνεια, η οποία ενδέχεται να κάνει εξαιρετικά δύσκολη ή και ακατανόητη κάθε προσπάθεια εξήγησης των προβλημάτων που εμφανίζονται.

Η παγίδα της βελτιστοποίησης

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτή τη δομική ευθραυστότητα; Η απάντηση βρίσκεται σε έναν όρο που αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο λατρείας: τη βελτιστοποίηση. Κάθε τεχνολογική λύση βελτιστοποιεί κάποιο πρόβλημα, κάνει κάτι γρηγορότερα, φθηνότερα ή με λιγότερο κόπο, αλλιώς δεν θα την υιοθετούσαμε. Το πρόβλημα που λύνεται όμως είναι πάντα κάτι επιμέρους: μια διαδικασία, ένα κόστος, ένας χρόνος αναμονής. Όλο και περισσότερη τεχνολογία σημαίνει λοιπόν όλο και περισσότερη βελτιστοποίηση επιμέρους πλευρών. Ωστόσο η βελτιστοποίηση επιμέρους πλευρών δεν σημαίνει απαραίτητα βελτιστοποίηση του συνόλου.

Αν πολλοί οδηγοί επιλέξουν, μεμονωμένα, τη συντομότερη και ταχύτερη διαδρομή για τον εαυτό τους, στρίβοντας όλοι σε έναν νέο παράδρομο που δείχνει το GPS, τότε ο δρόμος αυτός θα φρακάρει αμέσως. Έτσι, ενώ κάθε οδηγός προσπάθησε να βελτιστοποιήσει τον δικό του χρόνο μετακίνησης, το συνολικό κυκλοφοριακό σύστημα καταρρέει και τελικά όλοι φτάνουν στον προορισμό τους πιο αργά από ό,τι πριν.

Η ψηφιοποίηση μετατρέπει κάθε δραστηριότητα σε δεδομένα, και ό,τι γίνεται δεδομένο μπορεί να μετρηθεί και να βελτιστοποιηθεί. Και εδώ υπάρχουν τρεις μεγάλες παγίδες όπως, πρόσφατα, περιέγραψαν δύο διακεκριμένοι μαθηματικοί, ο Steven Strogatz και ο Alex Townsend, στον Guardian.

Η πρώτη είναι η βελτιστοποίηση της συνήθους λειτουργίας. Στην Αγγλία, γράφουν, περίπου το 95% των νοσοκομειακών κλινών ενηλίκων ήταν κατειλημμένο στην κορύφωση της περσινής γρίπης. Αν επρόκειτο για ξενοδοχείο θα ήταν μία άριστη επίδοση. Ωστόσο για ένα νοσοκομείο αυτό σημαίνει χρονικό περιθώριο μόνο μερικών ημερών για να γεμίσουν με ράντζα οι διάδρομοι. Το άδειο κρεβάτι μοιάζει με σπατάλη μέχρι να το χρειαστείς. Το ίδιο ισχύει για το γκισέ που έκλεισε όταν ήρθε η τραπεζική εφαρμογή στο κινητό, αλλά και για τον υπάλληλο που έκανε τη διαδικασία σε χαρτί χωρίς οθόνη. Καταργούμε εύκολα και γρήγορα τις εφεδρείες με πρόσχημα ότι στις καλές μέρες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, με αποτέλεσμα την απόλυτη εξάρτηση μας από λίγους παρόχους σε πλανητική κλίμακα.

Η δεύτερη παγίδα είναι ο στενός ορισμός του «καλύτερου». Βελτιστοποιούμε ό,τι μετριέται εύκολα και αγνοούμε ό,τι δεν μετριέται. Η πόλη Milton Keynes έχει περίπου 130 κυκλικούς κόμβους που διασφαλίζουν άψογη ροή οχημάτων αλλά και συστηματική ναυτία για τους επιβάτες του λεωφορείου. Στην ψηφιοποίηση μάθαμε να μετράμε την ταχύτητα, το κόστος και την ευκολία. Δεν έχουμε όμως μάθει να μετράμε αν το σύστημα θα δουλεύει όταν κάτι πάει στραβά, συχνά δεν καταλαβαίνουμε καν πώς δουλεύει, και πολύ συχνά αδυνατούμε να φύγουμε από τον ένα πάροχο και να πάμε στον άλλο.

Η τρίτη παγίδα εμφανίζεται όταν οι βελτιστοποιήσεις συγκρούονται. Κάθε μέρος μπορεί να λειτουργεί άριστα και το σύνολο όχι. Στις 6 Μαΐου 2010, ένα αυτόματο πρόγραμμα πούλησε 75.000 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλα αυτόματα προγράμματα, το καθένα δρώντας ορθολογικά μόνο του, αντέδρασαν σχεδόν αμέσως. Ο δείκτης S&P 500, μέσα σε ήδη πτωτική αγορά, έχασε επιπλέον 5% μέσα σε πέντε λεπτά. Αυτή είναι η παγίδα της πολυπλοκότητας.

Η τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνουν οι δύο μαθηματικοί, είναι ένας από τους μεγαλύτερους θριάμβους της βελτιστοποίησης στην ιστορία και κάνει και τις τρεις παγίδες πιο ύπουλες. Μας δελεάζει να καταργήσουμε την ανθρώπινη εποπτεία ως περιττό περιθώριο, ορίζει τη νοημοσύνη ως βαθμολογία σε πίνακα κατάταξης και βάζει πλήθος αυτόνομων συστημάτων να αλληλεπιδρούν σε ταχύτητες που κανείς δεν παρακολουθεί.

Αν αυτές οι τρεις παγίδες οφείλονταν σε κάποια κακή εφαρμογή, θα αρκούσε μία καλύτερη τεχνολογία για να τις διαχειριστούμε. Το θέμα όμως είναι ότι κάθε νέα τεχνολογική λύση είναι και αυτή μια επιμέρους βελτιστοποίηση. Αφαιρεί κάποιο περιθώριο, μετρά κάτι και αγνοεί κάτι άλλο, προσθέτει ένα ακόμη συστατικό που μπορεί να συγκρουστεί με τα υφιστάμενα. Όσο περισσότερες επιμέρους τεχνολογίες και λύσεις συνδυάζουμε σε ένα σύστημα, τόσο πιο εύθραυστο γίνεται αυτό συστημικά. Από τις παγίδες της βελτιστοποίησης δεν βγαίνεις βελτιστοποιώντας. Ο Steven Strogatz και ο Alex Townsend επισημαίνουν ότι η πρόκληση είναι να ξέρουμε τι δεν πρέπει να βελτιστοποιήσουμε. Στη γλώσσα της πολιτικής αυτό λέγεται όριο.

Όρια στην ψηφιοποίηση, όρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Αν δεν οριοθετήσουμε πόσο και μέχρι ποιο σημείο θα ψηφιοποιηθούν οι ζωές μας, και πού και πώς θα εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη, βαδίζουμε σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και όλο και πιο πολυδαίδαλο λαβύρινθο, χωρίς μίτο της Αριάδνης και χωρίς οδό διαφυγής.

Ο Perrow, μελετώντας τα πυρηνικά ατυχήματα, συμπέρανε ότι ορισμένα συστήματα απλώς δεν πρέπει να τα χτίζουμε. Ορισμένες τεχνολογίες, έγραψε, πρέπει να εγκαταλειφθούν, και άλλες, που δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε επειδή χτίσαμε την κοινωνία μας γύρω τους, πρέπει να τροποποιηθούν. Θεωρώ πως η ψηφιοποίηση του κόσμου ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Γι' αυτό πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά την αποψηφιοποίηση πλευρών της ζωής μας. Εννοώ τον συνειδητό περιορισμό της ψηφιοποίησης εκεί όπου μας κάνει πιο ευάλωτους απ' όσο μας διευκολύνει, και την απόσυρσή της από εκεί όπου έχει ήδη προχωρήσει υπερβολικά. Δεν μιλάω φυσικά για επιστροφή στις ουρές και τα καρμπόν. Όμως το «ψηφιοποιούμε ό,τι ψηφιοποιείται» πρέπει να πάψει να είναι αυτονόητο και να γίνει απόφαση που παίρνεται με κριτήρια. Προτείνω τρία για τον περιορισμό της ψηφιοποίησης και ένα τέταρτο για την οριοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Να διατηρούμε εφεδρείες ικανές να λειτουργήσουν εκτός του ψηφιακού κόσμου είναι το πρώτο κριτήριο. Κάθε βασική υπηρεσία, από τις πληρωμές και την υγεία ως την επαφή με το κράτος, να διατηρεί μια αναλογική εναλλακτική που να λειτουργεί πραγματικά, εφόσον επιλέγεται ή όταν είναι αναγκαίο.

Να αποφύγουμε τον ψηφιακό εγκλωβισμό είναι ένα δεύτερο κριτήριο. Είναι απαραίτητο να θέτουμε τις κρίσιμες ερωτήσεις πριν ψηφιοποιήσουμε οτιδήποτε. Δουλεύει το σύστημα, έστω υποβαθμισμένα, αν πέσει το διαδίκτυο ή έχει προβλήματα ο πάροχος της υπηρεσίας; Με ποιους όρους μπορούμε να φύγουμε και να αλλάξουμε πάροχο; Μήπως συμφέρει να αναπτύξουμε μία τοπική αλλά πιο ανθεκτική και ελεγχόμενη λύση;

Το τρίτο κριτήριο είναι απλό: δεν χρειάζεται να συνδέονται όλα με όλα, όσο και αν αυτό είναι η κεντρική γραμμή της Σίλικον Βάλεϊ. Δεν χρειάζεται κάθε σύστημα να μιλά με κάθε άλλο, ούτε κάθε διαδικασία να περνά από την ίδια πλατφόρμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται δική της οριοθέτηση. Πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκείς εξηγήσεις, διαφάνεια και λογοδοσία σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας, αλλά και δικαίωμα να εξυπηρετούμαστε από άνθρωπο. Επ’ ουδενί δεν πρέπει να αφήσουμε αλγόριθμους να αντικαθιστούν την ανθρώπινη εποπτεία στις κρίσιμες υπηρεσίες. Και δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτόνομα συστήματα να συνεννοούνται μεταξύ τους σε κρίσιμες υποδομές χωρίς ανθρώπινη διαμεσολάβηση και κρίση.

Μια τέτοια ζωή δεν θα ήταν μόνο λιγότερο ευάλωτη στην κανονικότητα των ψηφιακών μπλακ άουτ. Θα ήταν και καλύτερη. Στο γκισέ κάποιος μπορεί να σου εξηγήσει, να δει την εξαίρεση, να εξυπηρετήσει και αυτόν που δεν έχει smartphone. Το περιθώριο που αφαιρέσαμε ως σπατάλη ήταν συχνά ο χώρος όπου χωρούσε ο άνθρωπος…

(Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι σύμβουλος κυκλικής οικονομίας και συγγραφέας. Τα βιβλία του «Waste Side Stories Απόβλητοι – Απόβλητα και Μεταβολικά Ρήγματα» και «Τεχνητή Νοημοσύνη – Άνθρωπος, Φύση, Μηχανές» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Τόπος)