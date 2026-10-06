Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 88,75 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,68 δολαρίου ή 0,76%, ενώ το Μπρεντ κινείται στα 99,20 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,12 δολαρίου ή 1,12%.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Τρίτη, καθώς η ανθεκτικότητα των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η απόφαση της G7 για αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα περιόρισαν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία διατηρούν στο προσκήνιο τον γεωπολιτικό κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές του Κόλπου.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 88,75 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,68 δολαρίου ή 0,76%, ενώ το Μπρεντ κινείται στα 99,20 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,12 δολαρίου ή 1,12%, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται εν μέρει στη βελτίωση της εικόνας στην πλευρά της προσφοράς. Σύμφωνα με στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα για τέσσερις ημέρες κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι οι περιφερειακές ροές πετρελαίου παραμένουν ανθεκτικές, παρά τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησε η απόφαση των χωρών της G7 να διαθέσουν στην αγορά συνολικά 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στην προσφορά, η γεωπολιτική ένταση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη εντείνει τους φόβους για ενδεχόμενες διαταραχές στις εξαγωγές του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου της περιοχής, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

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Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε σειρά στόχων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, διυλιστήριο της Aramco στη Ράμπιγκ και το αεροδρόμιο της Άμπχα. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των επιθέσεων από τις σαουδαραβικές αρχές.