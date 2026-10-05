Το 15,6% τηλεθέασης στο γενικό κοινό είναι +3,9 μονάδες από τον περσινό μέσο όρο της εκπομπής «Ενώπιος ενωπίω» (ΑΝΤ1).

Υψηλή η τηλεθέαση της συνέντευξης της στον Ν. Χατζηνικολάου. Το 15,6% τηλεθέασης στο γενικό κοινό είναι +3,9 μονάδες από τον περσινό μέσο όρο της εκπομπής «Ενώπιος ενωπίω» (ΑΝΤ1). Επομένως, η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου την προηγούμενη Πέμπτη έκανε μία από τις πολύ υψηλές επιδόσεις της εκπομπής σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Άλλωστε, την έβαλε ξανά στο κάδρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση το γεγονός ότι της απάντησε επιθετικά ο Χρ. Τριαντόπουλος, διαψεύδοντας ότι είπε «να μεταφερθούν τα κρέατα», αναφερόμενος —κατά τον ισχυρισμό της Μ. Καρυστιανού— στις σορούς των θυμάτων.

Γι αυτούς τους λόγους υπάρχει αισιοδοξία στο επιτελείο της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρά τις αποθαρρυντικές δημοσκοπήσεις.

Α.