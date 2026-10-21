Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ανακριτικών ενεργειών.

Στη σύλληψη του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας, Γκιόργκι Ματόλτσι, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης οι ουγγρικές αρχές, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για οικονομική απάτη και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων.

Ο Ματόλτσι, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας (MNB) επί 12 χρόνια, έως το 2025, και θεωρείται επί χρόνια στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, οδηγήθηκε στην Κεντρική Εισαγγελία Ερευνών προκειμένου να ανακριθεί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Παλ Μπάτκι, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης είναι ύποπτος για οικονομική απάτη που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, καθώς και για χρήση πλαστού ιδιωτικού εγγράφου.

Μιλώντας στην ουγγρική εφημερίδα Telex, ο συνήγορός του επιβεβαίωσε τις κατηγορίες που διερευνώνται, διευκρινίζοντας ότι η ανάκριση του εντολέα του αναμενόταν να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Στο μικροσκόπιο δημόσια κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ

Η υπόθεση συνδέεται με τη διαχείριση τεράστιων χρηματικών ποσών από ιδρύματα που δημιουργήθηκαν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια της θητείας του Ματόλτσι.

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Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Optima Investment, η οποία διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία των ιδρυμάτων Pallas Athéné, είχε υπό τον έλεγχό της περίπου 500 δισ. ουγγρικά φιορίνια, ποσό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, προερχόμενο από δημόσιους πόρους.

Τα συγκεκριμένα ιδρύματα δημιουργήθηκαν το 2014, ενώ το 2019 συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα.

Έλεγχος της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας αποκάλυψε ένα αδιαφανές δίκτυο εταιρειών και επενδύσεων, σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των κεφαλαίων και ενδείξεις πιθανών ποινικών αδικημάτων.

Η σημερινή διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, όπως και η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία, έχουν ήδη υποβάλει μηνυτήριες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Παράλληλα, ουγγρικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε διασυνδέσεις του επενδυτικού δικτύου με πρόσωπα του περιβάλλοντος του γιου του πρώην διοικητή, Άνταμ Ματόλτσι.

Συντονισμένες έρευνες και κατασχέσεις δισεκατομμυρίων

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία γνωστοποίησε ότι πραγματοποιούνται συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες τοποθεσίες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απιστία που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική ζημία.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στη διαχείριση των ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά επεκτείνονται και στην ανακαίνιση των κεντρικών εγκαταστάσεών της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή έρευνα για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Ενδεικτικό του μεγέθους της υπόθεσης είναι ότι τον Μάιο του 2026 οι ουγγρικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση μετρητών και τίτλων συνολικής αξίας 91,8 δισ. φιορινιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και κοινοβουλευτική κινητοποίηση. Στις 26 Μαΐου 2026, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελιών περί καταχρήσεων στην Κεντρική Τράπεζα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ματόλτσι βρίσκεται αντιμέτωπος με τις εισαγγελικές αρχές.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακριθεί ως ύποπτος σε διαφορετική υπόθεση, που αφορούσε καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και άσκηση πιέσεων στην Erste Bank Hungary, θυγατρική του αυστριακού τραπεζικού ομίλου Erste Group.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Ο πρώην διοικητής έχει επίσης απορρίψει τις καταγγελίες που αφορούν τη διαχείριση των κεφαλαίων των ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας.

Παρά τη σύλληψή του, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Ματόλτσι θα παραμείνει υπό κράτηση μετά την ανάκρισή του.

Η προσαγωγή του για εξέταση δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επιβολή προσωρινής κράτησης. Εφόσον προχωρήσει η ποινική διαδικασία, αρμόδιο δικαστήριο θα μπορούσε να αποφασίσει σχετικά.

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ανακριτικών ενεργειών.