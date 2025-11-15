Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την σαρωτική επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιος συνάδελφός του θα ήθελε να τον αντικαταστήσει, εάν ο ίδιος δεν ήταν στο καστ.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Μελέτης Ηλίας.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την σαρωτική επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιος συνάδελφός του θα ήθελε να τον αντικαταστήσει, εάν ο ίδιος δεν ήταν στο καστ.

«Δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι», περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8s4dj8tmpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ήμασταν όλοι… γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους», παραδέχθηκε για τον συνάδελφό του αμέσως μετά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μελέτης Ηλίας.