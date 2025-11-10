Όσα αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας για το αγαπημένο «Σόι Σου».

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ήταν καλεσμένος ο Μελέτης Ηλίας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια όλα τα παιδιά τον αποκαλούν Σάββα.

«Το Σόι Σου»: Ο Μελέτης Ηλίας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»

Πώς εξηγεί ο ίδιος την τεράστια απήχηση που έχει η σειρά στις μικρές ηλικίες;

«Είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί, αν μπορούσες να το εξηγήσεις θα μπορούσες να βρεις και το μυστικό της επιτυχίας. Δεν συμβαίνει συχνά, οικογενειακές κωμωδίες υπήρξαν και υπάρχουν πάντα. Έχει κάτι το «Σόι», κάνει ένα γκελ στα παιδιά. Υπάρχουν ήρωες που μπορούν να ταυτιστούν όλοι, από ένα παιδί μέχρι ένας ηλικιωμένος. Είναι και μια νοσταλγία για τους μεγαλύτερους, ενώ για τα παιδιά είναι κάτι καινούργιο, κάτι πολύ ενδιαφέρον και ταυτίζονται το καθένα με κάτι διαφορετικό».

Στην πρεμιέρα της σειράς, όπως λέει, λαμβάνανε μηνύματα στα social media ότι κλείνανε οι παιδικές χαρές και τα φροντιστήρια. «Έρχονται οι γονείς και μου λένε ότι έχουν βαρεθεί να ακούνε τη φωνή μου, επειδή τα παιδιά βλέπουν συνέχεια τη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγάπη δεν εξαργυρώνεται με νούμερα», συνεχίζει, «είναι σαν να μην σταματήσαμε γιατί όλα αυτά τα χρόνια παίζει καθημερινά».

Ο Μελέτης απάντησε και σε μηνύματα και ερωτήσεις τηλεθεατών. «Μπορείς να αφήσεις το παιδί να δει ελεύθερα τη σειρά, χωρίς να φοβάσαι μη δει κάτι περίεργο» είπε, σχολιάζοντας ένα μήνυμα από Φιλανδία που έλεγε ότι τα παιδιά βλέπουν τη σειρά ξανά και ξανά, γιατί είναι δύσκολο να βρεις μια σειρά κατάλληλη για παιδιά.

Στην ερώτηση «πώς τα καταφέρατε και δίνετε την εντύπωση σαν να μην πέρασε μια μέρα;» είπε ότι «εμείς πια είμαστε οικογένεια, δηλαδή πας στη δουλειά και χαίρεσαι που είσαι με ανθρώπους που τους αγαπάς και σε αγαπάνε και δεν υπάρχει καθόλου το προσωπικό, δηλαδή να φανώ εγώ για να μη φανεί ο δίπλα».

Αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο πειραχτήρι της παρέας είναι η Μίρκα Παπακωνσντίνου, «προσπαθεί να σε κάνει να γελάσεις. Είναι σπουδαία, τόσο καλόκαρδη και ανοιχτή, σου δίνει χώρο. Αυτό νομίζω ήταν και το μυστικό της επιτυχίας, το ότι είχε ο καθένας το χώρο του και υπήρχε σύμπνοια και αγάπη μεταξύ μας», θα πει καταλήγοντας.

«Το σόι σου» κάθε Παρασκευή στις 20:00.