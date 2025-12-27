Η προσμονή για μία χριστουγεννιάτικη ανάβαση στο βουνό κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία.

Δραματικό ήταν το τέλος της αναζήτησης στα Βαρδούσια, όπου τέσσερις φίλοι ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, λίγο πριν από την κορυφή.

Η προσμονή για μία χριστουγεννιάτικη ανάβαση στο βουνό κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία. Τα σωστικά συνεργεία που αναζητούσαν επί δύο ημέρες τους τέσσερις ορειβάτες, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη, συμπράττουν στην ανάσυρσή τους.

Βρέθηκαν νεκροί από την 7Η ΕΜΑΚ μέσα στο χιόνι, σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένοι. «Χάσαμε το παιδί μας, δεν μπορώ να μιλήσω. Η μάνα η καμένη, αυτή η μάνα», είπε συγγενής μίας εκ των ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους.

Ο εντοπισμός τους έγινε σε δύσβατο σημείο, δυσκολεύοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού των σορών και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Δεν τους ακολούθησε και σώθηκε

Στη μοιραία διαδρομή θα βρισκόταν και ένα πέμπτο άτομο, που τελικά δεν ακολούθησε στην εκδρομή. Εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση και για ώρες αναζητούσε στα βουνό τα ίχνη τους.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι, τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε φίλος των ορειβατών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, τέσσερις ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής. Το απόγευμα της Παρασκευής ήταν που έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα νέα για τις οικογένειες των αγνοούμενων ορειβατών.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, αν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα ή αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι χιονιού παρασύροντάς τους.

Τα τρία πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας. Το πρώτο, οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή. Το δεύτερο σενάριο, να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας και το τρίτο, να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο MEGA διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.