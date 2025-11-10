«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όλες οι εξελίξεις για την αγαπημένη - δραματική σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος, γοητευμένος από την Ζωή, δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του…

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της.

Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται.

Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση.

Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης. Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε.

Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία.

Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00