Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…
Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα.
Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
Επεισόδιο 5
Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα.
{https://www.youtube.com/watch?v=gL5sCAkVud8}
Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.
{https://www.youtube.com/watch?v=TLwqYX73SMI}