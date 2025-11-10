«Ο Δικαστής» - Sneak Preview από το 5ο επεισόδιο της σειράς Όλες οι εξελίξεις, απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα.

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 5

Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=gL5sCAkVud8}

Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=TLwqYX73SMI}