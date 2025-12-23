Μη χάσετε απόψε το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο του «Άγιου Έρωτα» για το 2025!
Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο.
Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν.
Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.
{https://www.youtube.com/watch?v=n97eJfaiB2A}
Την ίδια στιγμή, σπάνε τα «νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά. Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει.
{https://www.youtube.com/watch?v=utFbIhdBkYE}
Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες.
{https://www.youtube.com/watch?v=bcG_UpIDYrM}
Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος...
«Άγιος έρωτας», απόψε στις 21:00.