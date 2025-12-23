«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00, το τελευταίο συναρπαστικό επεισόδιο για το 2025!

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Η Νικαίτη επιστρέφει στο σπίτι των Καλλιγά και η Σοφία απειλεί τον Θεόφιλο…

Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητά να γυρίσει στο σπίτι. Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες, αλλά δε τη βρίσκει.

Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Ur6oHY6eUhM}

Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο.

Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί…

{https://www.youtube.com/watch?v=p86G58VT_Ys}

Η Φωτεινή μαθαίνει πως ο Λευτέρης είναι βαριά χτυπημένος…