Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στις 09:00, η αγαπημένη εκπομπή «Το Πρωινό» φοράει τα γιορτινά του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η τηλεοπτική του παρέα θα μας καλωσορίσουν σε ένα πλατό γεμάτο χαμόγελα, χαρά και εορταστική διάθεση.

Στην εκπομπή, θα ξεδιπλωθούν μοναδικές ιστορίες ζωής, θα αποκαλυφθούν μυστικά σχέσεων, ενώ η μουσική, ο χορός και οι λαχταριστές συνταγές θα μας ταξιδέψουν σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα.

Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλιμέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος, που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές, ενώ ο Νίκος Απέργης θα δώσει τον ρυθμό με μουσική, τραγούδι και χορό.

Αγαπημένα πρόσωπα-έκπληξη θα μας θυμίσουν τις πιο γλυκές αναμνήσεις των γιορτών, ενώ όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε στο ενυδρείο του Ντουμπάι και στον μοναδικό υποβρύχιο ζωολογικό του κήπο. Και τέλος, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου θα μας… μυήσει στις πιο λαχταριστές γιορτινές συνταγές.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την πιο φωτεινή στιγμή της χρονιάς, γεμάτη χαρά, γέλιο και χριστουγεννιάτικη μαγεία.