Ο Δημήτρης Γερογιάννης αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της AEGEAN, έχοντας ενταχθεί στην εταιρεία από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, το 1999.

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της AEGEAN, με τον Μιχάλη Κουβελιώτη να αναλαμβάνει από σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), διαδεχόμενος τον Δημήτρη Γερογιάννη, ο οποίος ολοκληρώνει έναν κύκλο 20 ετών στο τιμόνι της αεροπορικής εταιρείας.

Η διοικητική αλλαγή σηματοδοτεί τη μετάβαση της AEGEAN στη νέα γενιά στελεχών της, με τον Δημήτρη Γερογιάννη να παραμένει ενεργός στον Όμιλο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της AEGEAN, έχοντας ενταχθεί στην εταιρεία από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, το 1999. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στη διοίκηση, συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αεροπορικής εταιρείας.

Στον νέο του ρόλο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη μετάβαση στην επόμενη γενιά στελεχών, έχοντας παράλληλα την εποπτεία της Τεχνικής Βάσης και του Εκπαιδευτικού Κέντρου, που αποτελούν νέα κατεύθυνση ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας, διαθέτει μακρά διοικητική εμπειρία στην AEGEAN, έχοντας συμβάλει στην πορεία ανάπτυξής της από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO), ήδη πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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Από τις αρχές του 2025 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διοικητικής διαδοχής, έχοντας την ευθύνη συντονισμού των υπόλοιπων διευθύνσεων.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας μετάβασης που είχε δρομολογηθεί από την εταιρεία, με στόχο την ομαλή διαδοχή στην ανώτατη διοίκηση.

Στη συμβολή του Δημήτρη Γερογιάννη στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας της AEGEAN, αλλά και στις προοπτικές της νέας διοικητικής ομάδας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της AEGEAN τόνισε: «Ο Δημήτρης Γερογιάννης μαζί με τον Θεόδωρο Βασιλάκη, διαμόρφωσαν την κουλτούρα ποιότητας και εξυπηρέτησης προς τον επιβάτη, αλλά και της εσωτερικής αξιοκρατίας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων στην εταιρεία. Ο Δημήτρης έχει το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει την τεχνοκρατική κατάρτιση με την ανθρώπινη προσέγγιση. Για όλους εμάς, είναι συνιδρυτής και συν δημιουργός της εταιρείας, ιδιότητες που δεν αλλάζουν με την παράδοση της θέσης του CEO. Θα συνεχίσει άλλωστε να στηρίζει την εταιρεία στη μετάβασή της από τα ιδρυτικά της στελέχη στην επόμενη γενιά.

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης, που αναλαμβάνει τη θέση του CEO, έχει ήδη αποδείξει τη δυνατότητά του να υποστηρίζει την εταιρεία στα χρόνια ανάπτυξης, αλλά και σε κρίσιμες, δύσκολες συγκυρίες. Τα τελευταία δύο χρόνια, σαν Deputy CEO, έχει ηγηθεί της διαδικασίας μετάβασης και η θετική του ενέργεια και δυναμική έχει ήδη καταγραφεί. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθει εξαιρετικά στο νέο του ρόλο.

Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η εξέλιξη, η ανάδειξη και η ακόμη πιο αποτελεσματική συνεργασία της δεύτερης γενιάς στελεχών της εταιρείας, παραλαμβάνοντας από τα ιδρυτικά της μέλη που σταδιακά αποχωρούν. Πρέπει να κρατήσουμε τις βασικές αξίες ποιότητας, εξυπηρέτησης και ευελιξίας, αλλά να τις υποστηρίξουμε με νέες ιδέες και δυναμική στο προϊόν και στο δίκτυο προορισμών και με ανέλιξη νέων ανθρώπων που με ακόμη μεγαλύτερη συλλογικότητα, θα αναπτύσσουν την εταιρεία και τους ανθρώπους της».