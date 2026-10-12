Η έρευνα τους κατέστησε δυνατό τον πολύ πιο αποτελεσματικό χειρισμό μείζονων μακροοικονομικών κρίσεων σε σχέση με το παρελθόν, ενώ υπήρξε εξαιρετικά ωφέλιμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών

Στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ απονέμεται το φετινό Βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανάρτηση, το βραβείο Sveriges Riksbank τους απονέμεται «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης».

{https://x.com/NobelPrize/status/2109581902541939046}

Το έργο τους περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων επηρεάζουν τη συνολική οικονομία, καθώς και τον ρόλο της νομισματικής πολιτικής και των παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

«Η έρευνά τους υπήρξε εξαιρετικά ωφέλιμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών»

Σύμφωνα με το σημείωμα της Επιτροπής:

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«Η έρευνα των Ρόμπερτ Ε. Χολ (Robert E. Hall) και Μάικλ Γούντφορντ (Michael Woodford) επέφερε μια αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική σταθεροποίησης. Τα Νεοκευνσιανά μοντέλα, που αποτελούν προϊόν της έρευνάς τους, μας επιτρέπουν να ερμηνεύσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε το πώς η πολιτική σταθεροποίησης επηρεάζει τους οικονομικούς κύκλους, ενώ πλέον χρησιμοποιούνται από κεντρικές τράπεζες και υπουργεία οικονομικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από την δημοσίευση των εργασιών των βραβευμένων με Νόμπελ, τα μοντέλα αυτά έχουν εξελιχθεί και βελτιωθεί· η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι οικονομίες μας συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Τα μοντέλα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Η έρευνα των νομπελιστών κατέστησε δυνατό τον πολύ πιο αποτελεσματικό χειρισμό μείζονων μακροοικονομικών κρίσεων σε σχέση με το παρελθόν. Υπήρξε εξαιρετικά ωφέλιμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών, οι οποίες δεν είχαν τόσο μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό όσο οι κρίσιμες περίοδοι της δεκαετίας του 1970. Δεν περιήλθαμε σε μια καταστροφική οικονομική ύφεση όπως εκείνη της δεκαετίας του 1930. Οι υφέσεις και τα επεισόδια υψηλού πληθωρισμού δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν πλέον μικρότερη διάρκεια».