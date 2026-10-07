Τα τσιμπήματα ψύλλων αναστάτωσαν την σχολική κοινότητα στα Γιάννενα με τον Δήμο να ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πραγματοποίηση απεντόμωσης .

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το πρόβλημα με ψύλλους που εμφανίστηκε στο Νηπιαγωγείο Περάματος στα Γιάννενα, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, παιδιά και εκπαιδευτικοί έχουν εμφανίσει τσιμπήματα.

Το ζήτημα έγινε αντιληπτό από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το epirupost.gr με τις οικογένειες να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες στους χώρους του νηπιαγωγείου. Όπως αναφέρουν γονείς, τα τσιμπήματα έχουν εμφανιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι ψύλλοι μεταφέρθηκαν από το σχολείο στα σπίτια ορισμένων οικογενειών.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς το νηπιαγωγείο συνεχίζει να λειτουργεί, με παιδιά να προσέρχονται κανονικά. Για αρκετές οικογένειες, η παραμονή των παιδιών στο σπίτι δεν είναι εύκολη, καθώς οι γονείς εργάζονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μπροστά στο πρόβλημα, οι εκπαιδευτικοί φέρεται να προσπάθησαν να περιορίσουν την παρουσία των ψύλλων χρησιμοποιώντας σπρέι που προμηθεύτηκαν με δικά τους μέσα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν μπορούν να αποτελέσουν οριστική λύση, καθώς απαιτείται οργανωμένη παρέμβαση και εξειδικευμένη απεντόμωση στους χώρους του νηπιαγωγείου.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο Δήμος Ιωαννιτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, η αρμόδια υπηρεσία έχει λάβει γνώση της κατάστασης και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πραγματοποίηση απεντόμωσης στο νηπιαγωγείο.

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Οι γονείς αναμένουν την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η ομαλή λειτουργία ενός νηπιαγωγείου προϋποθέτει ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά που φιλοξενεί.