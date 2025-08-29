Games
Αυτός είναι ο «σωστός» τρόπος για να καθαρίζουμε τα σύκα (Βίντεο)

Αυτός είναι ο «σωστός» τρόπος για να καθαρίζουμε τα σύκα (Βίντεο) Φωτογραφία: UNSPLASH
Οι περισσότεροι δεν ενθουσιάστηκαν με αυτό το «κόλπο» για τα σύκα.

Είναι από τα πιο απολαυστικά φρούτα του καλοκαιριού, ωστόσο τα σύκα αποτελούν και από τα πιο… μπελαλίδικα για να τα φάει κανείς.

Οι περισσότεροι από εμάς, είτε επειδή δυσκολευόμαστε να το καθαρίσουμε, είτε από τη λαχτάρα μας να το φάμε, τρώμε τη «σάρκα» του σύκου από τη φλούδα- ή μαζί με αυτή. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει και ο «σωστός» τρόπος για να τα καθαρίζουμε.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό vreslesvos στο Instagram δείχνει ότι πρώτα κόβουμε το κάτω μέρος του σύκου, μετά το χωρίζουμε στα τέσσερα και με τη βοήθεια του μαχαιριού το ξεφλουδίζουμε.

Πάντως, στα σχόλια πολλοί επιμένουν ότι το σύκο τρώγεται ολόκληρο, επισημαίνουν ότι θα είχαν φάει 4-5 την ώρα που απαιτεί αυτή η «τεχνική», ενώ άλλοι παρατηρούν πως σε περίπτωση που το φρούτο δεν είναι σφιχτό, τότε είναι ανέφικτο να καθαριστεί έτσι.

{https://www.instagram.com/p/DN0yxiu2Owp/}

