Οι έλεγχοι ποιότητας τροφίμων είναι διαρκείς και εξονυχιστικοί.

Οι ολλανδικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση διανομής αγγουριών εισαγόμενων από την Τουρκία, μετά τον εντοπισμό υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου φωσθιαζάτη πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Συγκεκριμένα, η δειγματοληψία έδειξε 0,10 mg/kg, ενώ το ανώτατο νόμιμο όριο είναι 0,02 mg/kg σύμφωνα με τα όσα αναρτήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Η φωσθιαζάτη ανήκει στα φυτοφάρμακα που θεωρούνται επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, και γι’ αυτό η ειδοποίηση χαρακτηρίστηκε σοβαρή. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα αγγούρια αυτά δεν πρέπει να καταναλωθούν και έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή διάθεσής τους στην αγορά.

Παράλληλα μπήκε «φρένο» στην εισαγωγή επικίνδυνων αποξηραμένων βιολογικών σύκων από την Τουρκία. Ειδικότερα, οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν την εισαγωγή αποξηραμένων βιολογικών σύκων καθώς σε δειγματοληψία εντοπίστηκε υψηλή συγκέντρωση αφλατοξινών, οι οποίες ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια για την ασφάλεια των τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έδειξαν 14,66 µg/kg, ενώ το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 10 µg/kg. Οι αφλατοξίνες ανήκουν στις μυκοτοξίνες και θεωρούνται σοβαρά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Τα προϊόντα παρέμειναν υπό τελωνειακό έλεγχο και σφράγιση, και δεν επιτράπηκε η διάθεσή τους στην αγορά έως την επίλυση του ζητήματος. Η ειδοποίηση χαρακτηρίστηκε σοβαρή, ενώ οι γερμανικές αρχές τόνισαν τη σημασία των αυστηρών ελέγχων στα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά για την προστασία των καταναλωτών.