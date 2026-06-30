Προσοχή, ακολουθούν spoilers.

Η τέταρτη σεζόν του From μόλις ολοκληρώθηκε με το δέκατο επεισόδιο (στην Ελλάδα μέσω της Cosmote TV) και καθώς αναμένουμε τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς τρόμου, υπάρχουν εννέα σημαντικές ερωτήσεις που εξακολουθούν να χρειάζονται και να ψάχνουν μια απάντηση.

Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στην ιστορία, θυμίζουμε ότι το φινάλε της τρίτης σεζόν του From μάς κάνει ορισμένες από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις μέχρι στιγμής, όπως πόσα μπουκαλόδεντρα υπάρχουν, πώς η Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) και ο Jade Herrera (David Alpay) συνδέονται με την ιστορία της πόλης, τις προελεύσεις των τεράτων, τι μεγάλωνε μέσα στη Fatima Hassan (Pegah Ghafoori) και τι σημαίνει το «Anghkooey».

Στην τέταρτη σεζόν της σειράς, αποκαλύπτονται περισσότερα μυστήρια, μεταξύ αυτών, η σημασία των οραμάτων του Jade, πώς η Fatima αν και ιατρικά νεκρή, είναι ζωντανή και η πηγή των φωνών που ακούει η Sara Myers (Avery Konrad).

Επιπλέον, η τελευταία σκηνή στο φινάλε της τέταρτης σεζόν με τον Άντρα με τα Κίτρινα (Douglas E. Hughes) και το Αγόρι με τα Λευκά (Vox Smith) διευκρινίζει τα κίνητρα του τελευταίου και επιβεβαιώνει ότι οι δύο χαρακτήρες βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές.

Όπως συμβαίνει συχνά με τις σειρές μυστηρίου, κάποιες από αυτές τις απαντήσεις οδηγούν σε περισσότερα ερωτήματα. Επίσης, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες επίμονες ερωτήσεις -ήδη από την πρώτη σεζόν- και ο επερχόμενος, πέμπτος και τελευταίος κύκλος θα είναι η τελευταία ευκαιρία να απαντηθούν.

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{https://youtu.be/GV-amY8PMu0?si=dwk-rEZS7WFpuGL3}

Ποιος θα καταλάβει τελικά ότι η Σοφία είναι ο «Άντρας με τα Κίτρινα»;

Στο πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν είδαμε ότι ο Άντρας με τα Κίτρινα πήρε κοριτσίστικη μορφή, υποδυόμενος τη Sophia (Julia Doyle) και συγκεκριμένα την κόρη του πάστορα, χωρίς κανένας από τους χαρακτήρες να καταλάβει το παραμικρό. Στο ένατο επεισόδιο της ίδιας σεζόν, η Clara (Katerina Bakolias) το μαθαίνει, καθώς της το αποκαλύπτει η ίδια η Sophia ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως κατάσκοπο. Λίγο αργότερα, ο Elgin Williams (Nathan D. Simmons) βρίσκει μια φωτογραφία της αληθινής Sophia, μιας κατοίκου που είχε πεθάνει παλιά στην πόλη, η ανακάλυψή του προκαλεί και τον θανατό του, πριν προλάβει φυσικά ενημερώσει τους άλλους κατοίκους.

Με μόνο μία σεζόν να απομένει, φαίνεται αναπόφευκτο ότι κάποιος θα δει τελικά τη Sophia ως αυτό που πραγματικά είναι. Ο χαρακτήρας που θα κάνει αυτή την ανακάλυψη θα μπορούσε να είναι ο Henry Kavanaugh (Robert Joy). Ήταν ο Άντρας με τα Κίτρινα που δηλητηρίασε το μυαλό του, τον έκανε να πιστέψει σε μια ψευδή πραγματικότητα και σχεδόν να σκοτώσει τον ίδιο του τον γιο, Victor Kavanaugh (Scott McCord). Ίσως ο Henry μπορεί να κάνει τη σύνδεση μεταξύ του χρόνου που πέρασε με τη Σοφία και του πότε άρχισαν τα οράματά του.

Ποια είναι η προέλευση του Αγοριού με το Λευκά και του Άντρα με τα Κίτρινα;

Το φινάλε της τέταρτης σεζόν του From επιβεβαιώνει με ποια πλευρά είναι ο Αγόρι με τα Λευκά, καθώς δηλώνει ότι είναι αισιόδοξος για το τέλος του κύκλου και την ήττα του Άντρα με τα Κίτρινα τώρα που οι κάτοικοι έχουν στην κατοχή τους τα κόκαλα των νεκρών παιδιών. Όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από το ξερίζωμα του μπουκαλόδεντρου δείχνουν επίσης ότι η προειδοποίησή του Αγοριού για το δέντρο, ήταν αληθινή και όχι μια μορφή χειραγώγησης.

Τώρα, η σειρά πρέπει να αποκαλύψει ποια είναι η προέλευση του Αγοριού με τα Λευκά και του Άντρα με τα Κίτρινα. Φαίνεται να είναι κάποιο είδος υπερφυσικών οντοτήτων σε μια αιώνια μια μάχη του καλού κατά του κακού. Οι προελεύσεις τους μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση του πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση εξαρχής, καθώς να μάθουμε και για τη μυθολογία της πόλης.

Η Fatima έγινε τέρας;

Στο φινάλε της τέταρτης σεζόν του From, βλέπουμε τη Fatima, έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς να μεταμορφώνεται πλήρως σε ένα από τα νυχτερινά τέρατα. Τώρα που έχει συμβεί αυτή η τραγική εξέλιξη, υπάρχει το ερώτημα αν είναι μόνιμη. Θυμίζουμε ότι το φινάλε της τρίτης σεζόν αποκάλυψε ότι τα άλλα τέρατα ήταν κάποτε άνθρωποι που σκότωσαν τα παιδιά τους με αντάλλαγμα την αθανασία.

Η Fatima, ωστόσο, ποτέ δεν έκανε μια τέτοια συμφωνία και φαίνεται ότι έγινε τέρας μόνο λόγω της σύνδεσής της μαζί τους μετά τη γέννηση του αναστημένου Smiley (Jamie McGuire). Δεδομένων αυτών των συνθηκών, ίσως διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και μπορεί να επιστρέψει στην ανθρώπινη μορφή της αν τα νεκρά παιδιά απελευθερωθούν και οι αμαρτίες του παρελθόντος διορθωθούν. Αν όχι, η ιδέα να παραμείνει ως τέρας στην πόλη ενώ οι αγαπημένοι της πιθανώς διαφεύγουν και επιστρέφουν στο σπίτι τους, είναι συνταρακτική.

Ποιος δημιούργησε τα φυλαχτά και τί τους δίνει δύναμη;

Μια σημαντική αποκάλυψη στο ένατο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, είναι ότι η Tabitha συνειδητοποιεί ότι το σύμβολο στο φυλαχτό απεικονίζει την ίδια και τoν Jade. Αυτό την βοηθά να καταλάβει ότι μόνο οι δύο τους πρέπει να μπουν στις σπηλιές για να πάρουν τα κόκαλα των παιδιών. Η σημασία του συμβόλου είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του μυστηρίου γύρω από τα φυλαχτά, αλλά παραμένει άγνωστο ποιος τα δημιούργησε ή τι τους δίνει τη δύναμή τους.

Δεδομένου ότι η Tabitha και o Jade δεν έχουν όλες τις μνήμες από τις προηγούμενες ζωές τους, είναι πιθανό μία ή και οι δύο από αυτές να είναι οι δημιουργοί. Τώρα που επιβεβαιώνεται ότι το Αγόρι με τα Λευκά πραγματικά βοηθά τους κατοίκους, θα μπορούσε επίσης να είναι ο δημιουργός και η πηγή της δύναμης, λόγω ειδικά και της φαινομενικά υπερφυσικής του οντότητας. Αυτές οι απαντήσεις μπορεί επίσης να ρίξουν φως στο αν η ανακάλυψη των φυλακτών από τον Boyd Stevens (Harold Perrineau) έγινε όντως τυχαία.

{https://youtu.be/kyewNME3hm8?si=XgzmCJ4zNeofhshw}

Ποιος είναι ο σκοπός των ταξιδιών της Julie στον χωροχρόνο;

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της τρίτης σεζόν της σειράς είναι ότι η Julie Matthews (Hannah Cheramy) μπορεί να ταξιδεύει στον χρόνο. Ο αδελφός της, Ethan Matthews (Simon Webster), εξηγεί ότι είναι μια storywalker που μπορεί να επισκέπτεται το παρελθόν αλλά δεν μπορεί να το αλλάξει, κάτι που φαίνεται όταν προσπαθεί να αποτρέψει τη δολοφονία του πατέρα της Jim Matthews (Eion Bailey) από τον Άντρα με τα Κίτρινα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Στο πρώτο μισό της τέταρτης σεζόν, κάνει storywalking μερικές ακόμα φορές, αλλά καμία από τις προσπάθειές της δεν πηγαίνει καλά, έτσι εγκαταλείπει την προσπάθεια για το υπόλοιπο της σεζόν.

Τα ταξίδια στο χρόνο, ακόμα και χωρίς να μπορείς να αλλάξεις τίποτα, είναι πολύ σημαντικά για να τα εγκαταλείψουν οι δημιουργοί της σειράς. Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που η Julie έκανε αυτή την ανακάλυψη πέρα από όσα έχουν δείξει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε ακόμη να είναι το κλειδί για να καταλάβουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τα κόκαλα των παιδιών για να τα ελευθερώσουμε και να επιτρέψουμε στους κατοίκους να διαφύγουν. Η Julie μόλις είχε αρχίσει το ταξίδι της στον χρόνο, και η σύγχρονη εκδοχή της δεν είχε καν ταξιδέψει σε εκείνη τη στιγμή με τον Jim και τον Άντρα με τα Κίτρινα ακόμα.

Πού είναι τελικά η Λίμνη των Δακρύων και πώς μπορεί να βοηθήσει;

Η Λίμνη των Δακρύων αναφέρεται στο πρώτο επεισόδιο του From ως μια μυστηριώδη τοποθεσία σε ένα από τα παραμύθια του Ethan. Στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ο Jim επανεμφανίζεται και λέει στον γιο του ότι η Λίμνη των Δακρύων είναι πραγματική και πρέπει να την βρει. Ο Ethan πηγαίνει στους Brundles, τη λίμνη όπου η Fatima και ο Ellis Stevens (Corteon Moore) πηγαίνουν τη Julie στην πρώτη σεζόν, και στη λίμνη κοντά στον οικισμό, αλλά καμία από τις δύο δεν φαίνεται να είναι αυτό για το οποίο μιλούσε ο Jim.



Άρα, η πέμπτη σεζόν πρέπει να εξηγήσει πού και τί είναι η πραγματική Λίμνη των Δακρύων και αν μπορεί να βοηθήσει. Εκτός αν υπάρχει μια άλλη λίμνη που οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν, και που μπορεί να μην είναι λίμνη με νερό. Όπως και να έχει, ως κάτι που έχει συζητηθεί από την αρχή της σειράς, και η αναζήτησή έχει ξεκινήσει από τον τέταρτο κύκλο, θεωρείται ένα μυστήριο που απαιτεί λύση.

Τι είναι η κόκκινη αστραπή;

Αφού ξεριζώθηκε το μπουκαλόδεντρο, κόκκινες αστραπές αρχίζουν να βγαίνουν από τις σπηλιές και να μεταφέρονται στον ουρανό, κάτι που θυμίζει -με έναν τρόπο- τις αστραπές στο Upside Down του Stranger Things. Αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα κακό οιωνός για τις περαιτέρω συνέπειες που θα έρθουν τώρα που το δέντρο και η προστασία που παρείχε, έχουν φύγει.

Όπως με πολλά πράγματα στο From, όμως, μπορεί να υπάρχει μια πιο ουσιαστική σημασία για την αστραπή. Ίσως είναι μόνο η πρώτη από άλλες νέες απειλές που θα απελευθερωθούν από τις σπηλιές που προηγουμένως καλύπτονταν από το δέντρο, ή ίσως θα μεταφέρει νέους κινδύνους στον ουρανό. Φαίνεται σαν μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια απλώς για να δημιουργήσει μια απαισιόδοξη ατμόσφαιρα για την πέμπτη σεζόν.

{https://youtu.be/QYwb-Vk4FlA?si=_b1xtbZfqf2-Mkvf}

Θα κλείσει τελικά ο κύκλος και θα επιτρέψει στους κατοίκους να φύγουν από την πόλη;

Το Αγόρι με τα Λευκά φαίνεται να πιστεύει ότι αυτός ο κύκλος θα κλείσει οριστικά τώρα που η Tabitha και ο Jade έχουν αφαιρέσει τα κόκαλα από τις σπηλιές. Πιθανώς το μεγαλύτερο ερώτημα για την τελευταία σεζόν είναι αν θα αποδειχθεί σωστό, και αν τα παιδιά απελευθερωθούν και ο κύκλος ολοκληρωθεί τότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να εκπληρώσουν το όνειρό τους να δραπετεύσουν και να επιστρέψουν σπίτι τους;

Αυτό είναι κάτι που ούτε ο Αγόρι με τα Λευκά και ο Άντρας με τα Κίτρινα δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή, καθώς κανένας από τους προηγούμενους κύκλους δεν έχει φτάσει τόσο μακριά. Φαίνεται ότι οι δημιουργοί έχουν «χτίσει» τη σειρά προς ένα τέτοιο αναπόφευκτο συμπέρασμα, αλλά από την άλλη, αυτή είναι μια ιστορία που συχνά ανατρέπει τις προσδοκίες ακριβώς όταν οι χαρακτήρες νομίζουν ότι έχουν πετύχει μια μεγάλη νίκη.

Τι θα συμβεί στην πόλη, τα τέρατα, τον Άντρα με τα Κίτρινα και το Αγόρι με τα Λευκό αν ο κύκλος κλείσει και ολοκληρωθεί;

Αν ο κύκλος κλείσει και όλοι οι επιζώντες επιστρέψουν στα σπίτια τους, το επόμενο ερώτημα είναι τι θα συμβεί στην Πόλη, τα τέρατα, τον Άντρα με τα Κίτρινα και το Αγόρι με τα Λευκα. Το τέλος του κύκλου θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος όλων και όσων υπάρχουν εκεί, ειδικά αφού οι δημιουργοί του From επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι όσοι παγιδεύτηκαν στην πόλη έλκονταν από τις κραυγές των παιδιών μετά από ένα σταυροδρόμι στη ζωή τους.

Αν τα παιδιά σωθούν, δεν θα φωνάζουν σε κανέναν άλλο για βοήθεια, ούτε θα χρειάζεται η Tabitha και ο Jade να επιστρέφουν σε διάφορες μετενσαρκωμένες μορφές. Αυτή είναι η μία εικασία, καθώς είναι πιθανό ότι η πόλη και τα υπερφυσικά όντα θα εξακολουθούν να υπάρχουν, απλώς υπό διαφορετικές συνθήκες μετά το φινάλε της σειράς From.

{https://youtu.be/pDHqAj4eJcM?si=-H_vtnAvpxHP2Xs1}