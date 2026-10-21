Οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με φόντο τις πιέσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου και τη πρόθεση Ζελένσκι να καθίσει στο τραπέζι με Πούτιν και Τραμπ.

Στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφώνησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη (21/10).

Η συμφωνία επιτεύχθει έπειτα από συνάντηση του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στη Αγία Πετρούπολη. Αυτή ήταν η ένατη διαζώσης συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν, η οποία μάλιστα ξεκίνησε με μία κίνηση καλής θέλησης από τη ρωσική πλευρά: την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού που κρατούνταν στη Ρωσία.

Οι διπλωματικές διεργασίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες στο Κίεβο για τη στάση της Ουάσινγκτον και τη μείωση της αμερικανικής υποστήριξης. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι ΗΠΑ έχουν κατά διαστήματα περιορίσει την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για ρωσικές επιθέσεις, ενώ έχουν προκύψει προβλήματα και στις στρατιωτικές επικοινωνίες της Ουκρανίας.

Μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν , το Κρεμλίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι από τις 10 Νοεμβρίου και μετά. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους μιας συμφωνίας. Η Μόσχα επιμένει στον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ και στην αποτροπή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο για την επίτευξη συμφωνίας.

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Στο κάδρο συνάντηση Τραμπ - Σι

Παράλληλα, ο Πούτιν πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο να αξιοποιήσει τις σχέσεις της Ρωσίας με το Ιράν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Επιπλέον, εξέφρασε την πρόθεση της Μόσχας να προμηθεύσει τις ΗΠΑ με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων για τη στήριξη των Αμερικανών αγροτών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης πιθανά κοινά οικονομικά έργα, ενώ ο Γουίτκοφ μετέφερε προτάσεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες εξ αποστάσεως.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι το Πεκίνο προετοιμάζει ήδη τη συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στις διεθνείς σχέσεις.

Πρόθεση Ζελένσκι για ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν επιβαρυνθεί περαιτέρω μετά την ανακοίνωση αμερικανικής συμφωνίας για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ, με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Η Ουκρανία εξέφρασε ανησυχίες για προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη χρήση του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος Starshield, αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στις συνομιλίες στο Όσλο επιτεύχθηκε συμφωνία για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία του να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, με στόχο να συζητηθούν τα βασικά εμπόδια για τον τερματισμό του πολέμου. Το αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο παραμένει ανοιχτό, καθώς οι διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εξακολουθούν να είναι μεγάλες.

Με πληροφορίες του Reuters