Το λίπος στο σώμα είναι ένα φυσιολογικό και απαραίτητο συστατικό του οργανισμού, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του.

Δεν είναι απλώς μια «αποθήκη ενέργειας», αλλά ένας ενεργός ιστός που συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διεργασίες. Το σώμα μας χρειάζεται λίπος για να προστατεύει τα εσωτερικά όργανα, να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και να απορροφά λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως τις Α, D, E και K.

Ωστόσο, όταν το ποσοστό του λίπους αυξάνεται πέρα από τα φυσιολογικά επίπεδα, αρχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα υγείας. Η υπερβολική συσσώρευση λίπους, ειδικά στην κοιλιακή περιοχή, μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και ορμονικές διαταραχές.

Το σώμα διαθέτει δύο κύριους τύπους λίπους: το υποδόριο, που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, και το σπλαχνικό, που περιβάλλει τα όργανα. Το δεύτερο θεωρείται πιο επικίνδυνο, καθώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις.

Η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ρύθμισης του σωματικού λίπους. Η μείωση της πρόσληψης κορεσμένων και επεξεργασμένων λιπαρών, σε συνδυασμό με αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και πρωτεϊνών, βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα- όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, η ποδηλασία και η ενδυνάμωση- αυξάνει τον μεταβολισμό και συμβάλλει στην καύση λίπους.

Επίσης, η καλή ποιότητα ύπνου και η μείωση του στρες επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα λίπους, καθώς οι ορμόνες που σχετίζονται με αυτά τα δύο (όπως η κορτιζόλη) μπορούν να αυξήσουν την αποθήκευση λίπους. Συνεπώς, το κλειδί δεν είναι η εξάλειψη του λίπους, αλλά η διατήρηση της σωστής ισορροπίας, ώστε το σώμα να παραμένει υγιές, δυνατό και ενεργό.

Πάντως, μελέτες απαντούν στο ερώτημα: βοηθάει περισσότερο η άσκηση ή η διατροφή;

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πολύ δραστήρια άτομα, ακόμη και οι αθλητές υπεραντοχής, απλά δεν καίνε τόση ενέργεια όσο θα αναμενόταν δεδομένων των επιπέδων σωματικής τους δραστηριότητας.

Γιατί; Η θεωρία είναι ότι τα σώματά τους φαίνεται να προσαρμόζονται σε υψηλά επίπεδα άσκησης, περιορίζοντας τη συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας για να αποτρέψουν την απώλεια βάρους.

Η άσκηση είναι, φυσικά, ζωτικής σημασίας για τη συνολική μας υγεία. Έχει θετικές επιπτώσεις σε όλα, από την οστική μας πυκνότητα έως την ψυχική μας ευεξία. Μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης μιας σειράς προβλημάτων υγείας, όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, ο καρκίνος και η άνοια.

Ωστόσο, οι ακαδημαϊκοί συνεχίζουν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες του πώς το σώμα ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και άσκησης, με σκοπό μια βιώσιμη, υγιεινή διατροφή και άφθονη άσκηση.

Γίνεται επίσης όλο και πιο σαφές ότι η σχέση μεταξύ άσκησης και απώλειας βάρους δεν είναι τόσο σαφής όσο πολλοί θα ήθελαν να κάνουν τους άλλους να πιστεύουν.

Η διατροφή είναι λοιπόν, το κλειδί για την απώλεια βάρους, όχι η άσκηση. Ή, όπως έγραψαν οι ερευνητές στο περίφημο The British Medical Journal: «Δεν μπορείς να ξεπεράσεις μια κακή διατροφή».

