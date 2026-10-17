Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η εγκατάσταση στην περιφέρεια να αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή για οικογένειες και εργαζομένους, με πρόσβαση σε κατοικία και βασικές υπηρεσίες.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ακριτική Ελλάδα, καθώς μέσα στα πρώτα δύο 24ωρα από την έναρξη της δεύτερης φάσης υποβλήθηκαν 1.400 αιτήσεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος και σε ακριτικά νησιά, με στόχο να ενισχυθεί η μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας, με στόχο την τόνωση των τοπικών κοινωνιών και την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με την υπουργό, το ενδιαφέρον είναι ήδη σημαντικό, καθώς αιτήσεις έχουν υποβληθεί από περιοχές όπως οι Σέρρες, η Καστοριά και το Κιλκίς. Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη χώρα.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η επέκτασή του στα ακριτικά νησιά αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Όπως εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, η οικονομική ενίσχυση για τη μετεγκατάσταση λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις, όπως τα στεγαστικά προγράμματα «Σπίτι μου 3» και «Ανακαινίζω», τα μέτρα για τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και η ανάπτυξη νέων κέντρων υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η εγκατάσταση στην περιφέρεια να αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή για οικογένειες και εργαζομένους, με πρόσβαση σε κατοικία και βασικές υπηρεσίες.

Η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση της χρηματοδότησης, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου προανήγγειλε τη δημοσίευση, μέσα στην εβδομάδα, του οδηγού για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή των σχεδίων των προβλεπόμενων εργασιών, με την εφαρμογή να αφορά αρχικά κλειστά διαμερίσματα.