Σύμφωνα με το σχεδιασμό η Σχολή θα έχει δυναμικότητα έως 110 εκπαιδευόμενους.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, παραχωρείται στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έκταση συνολικού εμβαδού 36.648,58 τμ στη θέση «Εμίν Βρύση» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, της Περιφέρειας Φθιώτιδας, για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός δημόσιας δασικής έκτασης, είναι αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαμίας και περιλαμβάνει 7 κύρια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 981,92 τμ.

Η διάρκεια παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 15 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών και με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η υποχρέωση συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής των κτιρίων είναι του παραχωρησιούχου, ο οποίος έχει παράλληλα και την ευθύνη τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Με διαρκή συνεργασία μεταξύ των φορέων του κράτους, αξιοποιούμε υφιστάμενες δημόσιες υποδομές στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη δομή εκπαίδευσης για τους νέους αστυνομικούς μας. Η παραχώρηση του χώρου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με ισχυρό αναπτυξιακό και θεσμικό αποτύπωμα. Η λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, δυναμικότητας έως 110 εκπαιδευόμενων, ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Προχωρούμε άμεσα στις αναγκαίες διαδικασίες, τόσο σε επίπεδο θεσμικών εγκρίσεων όσο και τεχνικής προετοιμασίας, ώστε το έργο να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Επενδύουμε στην εκπαίδευση, ενισχύουμε την ασφάλεια και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, πιο κοντά στις ανάγκες των συμπολιτών μας».»