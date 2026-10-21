Η αποταμίευση του ποσού για τη συνταξιοδότηση του γονέα προκάλεσε ένταση στους δεσμούς της οικογένειας.

Ένας γονέας είχε αποταμιεύσει σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 100.000 δολάρια για τις σπουδές των δύο παιδιών του, ωστόσο χρόνια αργότερα τα αξιοποίησε τελικά με σκοπό να συνταξιοδοτηθεί ο ίδιος.

Η κίνησή του ήταν εκείνη που προκάλεσε ταραχή στους οικογενειακούς δεσμούς καθώς τα παιδιά του πίστευαν ότι τα χρήματα αυτά τους ανήκαν, ανεξάρτητα από το ποσό που τελικά χρησιμοποίησαν για τις σπουδές τους.

Οι σπουδές των παιδιών κόστισαν λιγότερο από το αναμενόμενο

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο γονέας είχε αποταμιεύσει περίπου 50.000 δολάρια για κάθε παιδί, δημιουργώντας ξεχωριστούς λογαριασμούς για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι σπουδές τους ωστόσο, κόστισαν πολύ λιγότερο από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά.

Ο μεγαλύτερος γιος χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ η κόρη φοίτησε για ένα διάστημα σε κοινοτικό κολέγιο, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε τις σπουδές της.

Χρόνια αργότερα, η ίδια κόρη σκέφτηκε να εγγραφεί σε άλλη σχολή και ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί σχετικά με το αν τα χρήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

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Τελικά, όμως, δεν προχώρησε την εκπαίδευσή της.

Τα υπόλοιπα χρήματα αξιοποιήθηκαν για την συνταξιοδότηση του γονέα

Περίπου 15 χρόνια αργότερα και τα δύο παιδιά είχαν αποκατασταθεί επαρκώς σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ ο γονέας αποσκοπούσε στο να συνταξιοδοτηθεί άμεσα.

Όπως εξήγησε ο γονιός, τα χρήματα που είχαν περισσέψει ήταν αρκετά ώστε να καλύψει το υπόλοιπο για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ο ίδιος, γνωστοποίησε την απόφασή του στα παιδιά του, όταν ρωτήθηκε τους λόγους για τους οποίους αποσκοπούσε στο να λάβει τη σύνταξή του νωρίτερα.

Η διαμάχη για τα χρήματα

Η αντίδραση των δύο παιδιών ωστόσο, ήταν έντονη. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα αυτά τους άνηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν τα είχαν αξιοποιήσει ολοκληρωτικά για τις σπουδές τους.

Ο γονιός, από την πλευρά του, θεωρούσε ότι το ποσό μπορούσε να το αξιοποιήσει όπως ο ίδιος ήθελε, παρά το γεγονός ότι προορίζονταν αρχικά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δύο παιδιών του.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έγινε σημείο συζήτησης και σε διαδικτυακά φόρουμ με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι το ποσό που περίσσεψε και προοριζόταν για τις σπουδές τους δεν άνηκε αυτομάτως στα παιδιά.

Άλλοι ωστόσο, επισήμαναν ότι η πρόθεση πως αυτά τα χρήματα προορίζοντας για τις σπουδές, δημιούργησε προσδοκίες ότι το ποσό τους άνηκε δικαιωματικά.

Το σημείο στο οποίο φαίνεται να αποσκοπεί η ιστορία, έγκειται στο γεγονός ότι άλλα είναι τα χρήματα που θα πρέπει να προορίζονται για τις σπουδές των παιδιών από την πλευρά του γονέα, και άλλα εκείνα που τους παραχωρούνται ως ιδιοκτησία με την πάροδο του χρόνου.