«Όπλο» οι απουσίες, ενώ δεν αποκλείεται να καλείται και η αστυνομία- Κάποια σχολεία βρίσκονται ήδη υπό κατάληψη!

Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν ήδη, με επίκεντρο τα Προπύλαια, το υπουργείο Παιδείας όμως αγωνιά για τις καταλήψεις στα σχολεία.

Κάποια σχολεία μάλιστα βρίσκονται υπό κατάληψη, ο αριθμός είναι ακόμα μικρός, πλην όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθούν μετά την κινητοποίηση της Τετάρτης.

Το υπουργείο Παιδείας όλες τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσε συσκέψεις για την αντιμετώπιση ενός κύματος καταλήψεων, εξετάζοντας τρόπους ώστε να σταματούν εν τη γεννέσει τους. Αλλά και με προσεκτικό τρόπο ώστε να μην φουντώσουν ως αντίδραση σε αυταρχικές μεθόδους.

Σημαντικό όπλο για το υπουργείο είναι οι απουσίες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να καλείται η αστυνομία.

Οι δε διευθυντές των σχολείων θα έχουν τον καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση των καταλήψεων εν τη γεννέσει τους

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Δύσκολο σταυρόλεξο για την κυβέρνηση αν, πράγματι, οι καταλήψεις λάβουν διαστάσεις!