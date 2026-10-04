Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ, έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων.

Ένα εκατομμύριο περιμένει απόψε (4/10) τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ, ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: