Ένα μπάνιο που παραμένει καθαρό και φρέσκο δεν απαιτεί σχολαστικό καθημερινό καθάρισμα αλλά μικρές κινήσεις που θα σας γλιτώσουν από πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο όταν έρθει η ώρα για να το καθαρίσετε για τα καλά.

Δεν χρειάζεται να καθαρίζετε σε βάθος το μπάνιο κάθε μέρα για να παραμένει καθαρό, να δείχνει περιποιημένο και να μυρίζει φρεσκάδα. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες απλές συνήθειες που ακολουθούν όσοι καταφέρνουν να διατηρούν το μπάνιο τους σταθερά καθαρό.

Ρωτήσαμε ειδικούς στον επαγγελματικό καθαρισμό για τις συμβουλές που εφαρμόζουν ώστε το μπάνιο να παραμένει φρέσκο καθημερινά, χωρίς να απαιτείται συνεχώς ένα πολύωρο κουραστικό καθάρισμα. Ο Jon Riding είναι ιδιοκτήτης της Evergreen Cleaning Company, ενώ η Diana Ciechorska είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Park Slope Cleaning.

1. Περιορίστε την υγρασία

Από τις φθορές στα έπιπλα του μπάνιου μέχρι την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, η υπερβολική υγρασία μπορεί να επηρεάσει τόσο την εμφάνιση όσο και την ατμόσφαιρα του χώρου, προκαλώντας παράλληλα δυσάρεστες οσμές. Για να περιορίσετε την υγρασία, ανοίγετε το παράθυρο, χρησιμοποιείτε τον εξαεριστήρα, κρεμάτε σωστά τις πετσέτες ώστε να στεγνώνουν και αφήνετε την πόρτα ανοιχτή μετά το ντους. «Αφιερώστε επίσης λίγο χρόνο για να απομακρύνετε τα νερά, είτε περνώντας ένα καθαριστικό λάστιχο από τα τζάμια του ντους είτε στεγνώνοντας τους πάγκους και σκουπίζοντας τις μικρές λιμνούλες νερού που μπορεί να σχηματίζονται γύρω από τον νιπτήρα», προτείνει ο Jon Riding.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν απορρόφησης υγρασίας ή να αγοράσετε απορροφητικά υγρασίας μίας χρήσης, όπως το DampRid, και να τα τοποθετήσετε σε μια γωνιά του μπάνιου.

Η Diana Ciechorska συνιστά να λειτουργείτε τον εξαεριστήρα κατά τη διάρκεια του ντους και για τουλάχιστον 15 έως 30 λεπτά μετά.

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«Σε μπάνια που δεν διαθέτουν καλό εξαερισμό, αφήνοντας την πόρτα λίγο ανοιχτή και χρησιμοποιώντας έναν μικρό ανεμιστήρα για περίπου 20 λεπτά, η διαφορά είναι πραγματικά αισθητή», αναφέρει στο thespruce.com.

2. Σκουπίζετε καθημερινά τις επιφάνειες

Και οι δύο ειδικοί προτείνουν ένα γρήγορο καθημερινό καθάρισμα στην περιοχή του νιπτήρα. Η λογική είναι απλή: αντιμετωπίστε τον όπως τον πάγκο της κουζίνας, όπου δεν θα αφήνατε υπολείμματα να παραμένουν όλη τη νύχτα.

«Είναι πολύ πιο εύκολο να αφιερώνετε λίγα λεπτά κάθε μέρα ώστε να κρατάτε τη βρωμιά υπό έλεγχο, αντί να περιμένετε μέχρι το μπάνιο να χρειάζεται βαθύ καθάρισμα», εξηγεί ο Riding.

Η Ciechorska προτείνει ένα γρήγορο πέρασμα περίπου 60 δευτερολέπτων κάθε πρωί στον νιπτήρα, τη βρύση και τον πάγκο. Για να γίνεται πιο εύκολα, κρατήστε κάτω από τον νιπτήρα μερικά πανιά μικροϊνών και ένα μπουκάλι ψεκασμού με καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων.

«Το σημαντικό είναι να έχετε τα προϊόντα καθαρισμού σε εμφανές σημείο και σε κοντινή απόσταση. Αν πρέπει κάθε φορά να ψάχνετε μέσα στο ντουλάπι, πιθανότατα δεν θα το κάνετε», σημειώνει.

3. Περιορίστε την ακαταστασία

Όπως συμβαίνει και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού, ένα μπάνιο με λιγότερα αντικείμενα είναι πολύ πιο εύκολο να παραμένει καθαρό. Όταν ο πάγκος είναι γεμάτος με προϊόντα, το καθάρισμα γίνεται δυσκολότερο, ενώ η σκόνη συγκεντρώνεται γύρω από κάθε αντικείμενο. Η καθημερινή συντήρηση γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν πάνω στον πάγκο βρίσκονται μόνο όσα χρησιμοποιείτε τακτικά και η ακαταστασία περιορίζεται στο ελάχιστο, επισημαίνει ο Riding.

4. Αντιμετωπίστε τις δυσάρεστες οσμές

Ένας απλός τρόπος για να περιορίσετε τις δυσάρεστες μυρωδιές είναι να χρησιμοποιήσετε παθητικά απορροφητικά οσμών. Τοποθετήστε σε μια διακριτική γωνιά του μπάνιου ένα ανοιχτό δοχείο με ενεργό άνθρακα ή μαγειρική σόδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρίξετε λίγη μαγειρική σόδα απευθείας στον κάδο απορριμμάτων ή να τη βάλετε σε μικρά μπολ που μπορείτε να τοποθετήσετε διακριτικά σε διάφορα σημεία του μπάνιου.

5. Ψεκάζετε τη ντουζιέρα

Η υγρασία και τα υπολείμματα που παραμένουν στις επιφάνειες της ντουζιέρας μετά τη χρήση οδηγούν σταδιακά σε συσσώρευση σαπουνάδας και μούχλας. Για αυτό, το σημαντικό είναι να διακόψετε αυτόν τον κύκλο πριν δημιουργηθεί πρόβλημα.

Η Ciechorska προτείνει να ψεκάζετε τη ντουζιέρα αμέσως μετά το ντους, πριν στεγνώσουν οι τοίχοι. Κρατήστε το καθημερινό σπρέι καθαρισμού για το ντους- κατά προτίμηση ένα προϊόν με βάση ένζυμα ή υπεροξείδιο του υδρογόνου - σε σημείο όπου μπορείτε να το χρησιμοποιείτε εύκολα. Ψεκάστε τους τοίχους και το δάπεδο μετά από κάθε ντους.

«Δεν χρειάζεται να το σκουπίσετε. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός», εξηγεί. Το προϊόν βοηθά στη διάσπαση των υπολειμμάτων σαπουνιού, ώστε αυτά να απομακρύνονται με το επόμενο ξέβγαλμα. Για τους περισσότερους, η διαδικασία μπορεί να γίνεται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. Αν όμως το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό και αφήνει πολλά άλατα, συνιστάται συχνότερη εφαρμογή. Εάν προτιμάτε μια σπιτική λύση, μπορείτε να φτιάξετε ένα σπρέι για τη ντουζιέρα με νερό, λευκό ξίδι και λίγες σταγόνες έλαιο τεϊόδεντρου.

6. Φροντίστε τις πετσέτες και τα υφάσματα

Σύμφωνα με τον Riding, τα πιο καθαρά μπάνια έχουν πάντα φρέσκες πετσέτες, καθαρά πατάκια και περιποιημένη κουρτίνα ντους. «Ακόμη και αν το ίδιο το μπάνιο είναι καθαρό, παλιά, φθαρμένα ή υγρά υφάσματα μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει και να μυρίζει πολύ λιγότερο φρέσκος», αναφέρει. Μετά το ντους, μπορείτε να ψεκάζετε και την πίσω πλευρά της κουρτίνας του ντους με το ειδικό σπρέι και να την κρατάτε τεντωμένη, ώστε να μην εγκλωβίζεται υγρασία στις πτυχές. Αν η κουρτίνα αρχίσει να μυρίζει, παρουσιάσει σκισίματα ή εμφανίσει έντονα υπολείμματα σαπουνιού, ίσως είναι ώρα να την αντικαταστήσετε.