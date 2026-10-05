Κάθε αποστολή αποκτά έναν μεγαλύτερο σκοπό.

Η BOX NOW,η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, ενισχύει τη δέσμευσή της γύρω από την κοινωνική προσφορά φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα συνεργασία με το Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ, έναν οργανισμό με μακρόχρονη δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η BOX NOW στηρίζει έμπρακτα το έργο του Κέντρου ΔΙΟΤΙΜΑ, αξιοποιώντας την υπηρεσία «Στείλε Δέμα» ως ένα ακόμη μέσο κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μέρος των εσόδων από τις αποστολές της υπηρεσίας διατίθεται για την ενίσχυση του έργου της ΔΙΟΤΙΜΑ και τη στήριξη των δράσεων της, οι οποίες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια συνάντηση δύο οργανισμών με διαφορετικό πεδίο δράσης, αλλά με κοινή πεποίθηση ότι η δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας απαιτεί συνέργειες, ουσιαστικές πρωτοβουλίες και ενεργή συμμετοχή.

Μέσα στο 2025, η ΔΙΟΤΙΜΑ βοήθησε 568 επιζώσες σε υπηρεσίες υποστήριξης, 465 έλαβαν νομική βοήθεια και 2.775 άτομα παρακολούθησαν επιμορφωτικές δράσεις.

Στις μέρες μας, που η έμφυλη βία συνεχίζει να αυξάνεται και οι γυναικοκτονίες γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας, δεν αρκεί να μιλάμε για την ανάγκη αλλαγής. Χρειάζεται να στηρίζουμε έμπρακτα εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας.

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Σε αυτή την ανάγκη, η BOX NOW επιλέγει να σταθεί δίπλα με έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και αξιόπιστους οργανισμούς στην Ελλάδα, τη ΔΙΟΤΙΜΑ, στηρίζοντας το έργο της και συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενημέρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.