«Ο γιος μου με έσωσε όταν ο πατέρας του πήγε να με πνίξει» λέει η μητέρα.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 42χρονης γυναίκας για την κακοποίηση που, όπως περιγράφει, υπέστη από τον πρώην σύζυγό της, ακόμη και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Σε μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις, ο 6χρονος τότε γιος τους φέρεται να παρενέβη όταν ο πατέρας του επιχειρούσε να πνίξει τη μητέρα του.

«Με έπιασε από το λαιμό, με κόλλησε στην πόρτα, πήγε να με πνίξει και μπήκε μέσα ο γιος μου και με έσωσε», αναφέρει η γυναίκα, περιγράφοντας τις στιγμές που φοβήθηκε για τη ζωή της, σύμφωνα με το Mega.

«Εμένα μου είχε κοπεί η ανάσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δηλαδή είχα δει άσπρο. Είδα σεντόνι εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια μου. Ένιωθα ότι πέθαινα», προσθέτει.

Οι απειλές και η καθημερινότητα του φόβου

Σύμφωνα με την καταγγελία της, από το 2022 η συμπεριφορά του συζύγου της άρχισε να γίνεται ολοένα πιο επιθετική, με λεκτικές προσβολές, σωματική βία και απειλές.

«Άρχισε να υπάρχει μια έντονη κτητικότητα, μια ζήλια. Είχα δεχτεί πάρα πολλές φορές απειλές για τη ζωή μου. Άρχισα να φοβάμαι», δηλώνει. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας την απειλούσε λέγοντας «Θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας άλλος».

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Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δεχόταν μηνύματα με απειλές αυτοκτονίας, ενώ η ίδια είχε φτάσει στο σημείο να κρύβει τα μαχαίρια του σπιτιού. «Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί είχα κρύψει ακόμα και τα μαχαίρια που υπήρχαν στο σπίτι», σημειώνει.

Οι περιοριστικοί όροι και οι καταδίκες

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι οι εντάσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την επιβολή περιοριστικών όρων, τους οποίους ο πρώην σύζυγός της φέρεται να παραβίαζε. «Εκεί πατούσα το panic button, ερχόταν η αστυνομία, κινούσαν αυτόφωρη διαδικασία», περιγράφει.

Όπως αναφέρει, τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες και παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας. Ο πρώην σύζυγός της έχει καταδικαστεί για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, με ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Η 42χρονη καταγγέλλει, τέλος, ότι βιώνει εκ νέου ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην προσπάθειά τους να προστατευτούν.

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