Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών απευθύνει κάλεσμα στα ελληνικά πανεπιστήμια να απορρίψουν τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες με ιδρύματα του Ισραήλ.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η προγραμματισμένη επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας στην Ιερουσαλήμ, από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, με τη Συσπείρωση Πανεπιστημιακών να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για την προώθηση ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με το Ισραήλ.

Η παράταξη καταγγέλλει ότι η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας αποτελεί μια πολιτική επιλογή με σοβαρές προεκτάσεις, την ώρα που συνεχίζεται η διεθνής αντιπαράθεση για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη.

Όπως αναφέρει η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, στις 28 Σεπτεμβρίου τα ελληνικά πανεπιστήμια έλαβαν ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με πρόσκληση του ισραηλινού υπουργείου Περιφερειακής Συνεργασίας για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών σχέσεων. Στο σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα περιγράφεται ως χώρα-εταίρος του Ισραήλ, ενώ η προώθηση διμερούς ερευνητικής συνεργασίας χαρακτηρίζεται στρατηγική προτεραιότητα της ισραηλινής πλευράς. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε θετική εισήγηση της ελληνικής πρεσβείας στο Ισραήλ για την ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων με ισραηλινά πανεπιστήμια.

«Φυσικοποίηση της γενοκτονίας» και πολιτικές αιχμές

Η ανακοίνωση χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση των συνεργασιών με το Ισραήλ συμβάλλει στη «φυσικοποίηση» της γενοκτονίας των Παλαιστινίων και στην κανονικοποίηση της διεθνούς επιθετικότητας του ισραηλινού κράτους. «Θεωρούμε ότι πρωτοβουλίες όπως αυτές προωθούν με απροσμέτρητο κυνισμό τη φυσικοποίηση της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, τη νομιμοποίηση της διεθνούς επιθετικότητας του κράτους του Ισραήλ, καθώς και την κανονικοποίηση των (δολο)φονικών τεχνολογιών στις οποίες αυτό πρωτοστατεί. Η προώθηση της «διμερούς ερευνητικής συνεργασίας» και η περιένδυσή της με τον μανδύα μιας δήθεν επιστημονικής αυταξίας, είναι προπέτασμα που αποκρύπτει τον πραγματικό, διπλό, σκοπό τέτοιων πρωτοβουλιών: αφενός, να νομιμοποιήσουν ένα κράτος που εκτενώς και συστηματικά καταρρακώνει το Διεθνές Δίκαιο, αφετέρου να κατασκευάσουν εκείνες τις θεσμικές υποδοχές που θα επιτρέψουν την εξαγωγή και διήθηση των πρακτικών του Ισραήλ σε άλλα κράτη.»

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι «η προώθηση της «διμερούς ερευνητικής συνεργασίας» και η περιένδυσή της με τον μανδύα μιας δήθεν επιστημονικής αυταξίας, είναι προπέτασμα που αποκρύπτει τον

πραγματικό, διπλό, σκοπό τέτοιων πρωτοβουλιών: αφενός, να νομιμοποιήσουν ένα κράτος που εκτενώς και συστηματικά καταρρακώνει το Διεθνές Δίκαιο, αφετέρου να κατασκευάσουν εκείνες τις θεσμικές υποδοχές που θα επιτρέψουν την εξαγωγή και διήθηση των πρακτικών του Ισραήλ σε άλλα κράτη.» Και σε ιδιαίτερο αυστηρό τόνο σημειώνεται ότι καταγγέλλει τις εγχώριες θεσμικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης οι οποίες, άκριτα, προωθούν συμφέροντα κρατών τα οποία συστηματικά παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο ενώ καλεί τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να απορρίψουν αυτήν, όπως και κάθε

παρόμοια, «πρόσκληση» του Ισραηλινού Κράτους όσο αυτό συνεχίζει να έχει την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια στην Παλαιστίνη.

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Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών καλεί τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να απορρίψουν την πρόσκληση για συνεργασία με το Ισραήλ, όσο συνεχίζεται η πολιτική που εφαρμόζεται στην Παλαιστίνη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, απευθύνει κάλεσμα προς τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές να βρίσκονται σε εγρήγορση απέναντι σε πρωτοβουλίες που, κατά την εκτίμησή της, μπορούν να δημιουργήσουν διαύλους επιρροής στο ελληνικό ερευνητικό οικοσύστημα με πρόσχημα τη διμερή επιστημονική συνεργασία. Κλείνοντας, δηλώνει ότι συμπαρατάσσεται με φορείς, ερευνητές και πολίτες, εντός και εκτός Ισραήλ, που ζητούν αλλαγή πολιτικής, ουσιαστική επίλυση του Παλαιστινιακού και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.