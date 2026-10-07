Ο 18χρονος ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 18χρονος που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, ενώ διώκεται επιπλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του αφορούσε επεισόδια κατά τον τελευταίο μήνα, με άσκηση βίας, ενώ επιπλέον ο νεαρός φέρεται – κατά την ίδια καταγγελία – να απείλησε πως θα πνίξει τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας τον ως μέσο εκφοβισμού της κοπέλας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 18χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.