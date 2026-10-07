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Αδιαθεσία αισθάνθηκε ο Πάνος Ρούτσι την ώρα της κατάθεσής του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο.

Ο Πάνος Ρουτσι την ώρα της κατάθεσης του στην δίκη των Τεμπών αισθάνθηκε αδιαθεσία και το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά. Ο Ρούτσι άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο του δικαστηρίου. Λίγο αργότερα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.

«Οι διασώστες ζήτησαν να διακομιστεί στο γενικό νοσοκομείο, είχε πολύ υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο», ανέφερε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος με την επανέναρξη της διαδικασίας.

«Εμείς ευχόμαστε περαστικά», τόνισε η πρόεδρος της έδρας.

Σημειώνεται ότι η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετέβη μαζί με τον Πάνο Ρούτσι στο νοσοκομείο.