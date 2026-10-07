Οι δύο οδηγοί είχαν διένεξη στην Ιερά Οδό, ενώ για την επίθεση συνελήφθη ένας 59χρονος.

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο οδηγό φορτηγού πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (07/10) αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ στο Αιγάλεω, ο οποίος φέρεται να απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ στον Βοτανικό.

Το περιστατικό συνέβη στις 11:10, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Οι δύο οδηγοί ήρθαν σε διένεξη με αφορμή την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Τότε, ο 55χρονος κατέβηκε από το φορτηγό και με ένα τσεκούρι απείλησε τον 49χρονο, ενώ προκάλεσε και φθορές στο όχημά του.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.