Κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του και παρακολούθηση αλλά πέρα βρέχει.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία του Πάνου Ρούτσι για απόπειρα χρηματισμού του, προκειμένου να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών και να πάψει να τον εκπροσωπεί νομικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην κατάθεσή του στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη, ανέφερε λεπτομέρειες, όπως ότι η επικοινωνία έγινε από τηλεφωνικό αριθμό του εξωτερικού και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε τζιπ με φιμέ τζάμια. Κατήγγειλε επίσης ότι άγνωστοι παρακολουθούσαν τον ίδιο και τον γιο του.

Είναι, πραγματικά, εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των θεσμών. Ποιοι και γιατί προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα; Ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν; Ενδιαφέρεται κανείς, εκεί ψηλά, να μάθει και να μάθουμε; Μάλλον όχι...

Α.