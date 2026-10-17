Συνελήφθη ένας άνδρας.

Ναρκωτικά και αρχαία νομίσματα, κοσμήματα και αγγεία, εντοπίστηκαν σε ποιμνιοστάσιο σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Σε επιχείρηση των αστυνομικών, αρχικά εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 9,8 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, σε περιοχή των Σερρών, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε γλάστρες 7 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 86 γραμμαρίων, φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 690 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 214 χάλκινα νομίσματα, 42 χάλκινες αιχμές βελών, 28 μολύβδινοι πεσσοί σφενδόνης, 21 χάλκινα βραχιόλια και τμήμα χάλκινου βραχιολιού, 19 λυχνάρια, 17 ειδώλια και τμήματα ειδωλίων, 16 χάλκινα δαχτυλίδια, 11 χάλκινα περίαπτα, 10 πήλινα μυροδοχεία, 8 πήλινα αγγεία (κύπελλο, σκύφοι, αμφορίσκος) και 26 άλλα αντικείμενα τα οποία, σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση από αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων και εν γένει προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Ακόμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 νομίσματα, 74 μεταλλικά αντικείμενα, 10 ασημένια νομίσματα, 8 θραύσματα σκωρίας χαλκού και 6 θραύσματα σκωρίας αργύρου, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 489,8 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή.