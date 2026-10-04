Η μικρή της κόρη, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2026, έχει γίνει το επίκεντρο της καθημερινότητάς της.

Μια όμορφη και χαλαρή κυριακάτικη βόλτα με την κόρη της απόλαυσε η Κατερίνα Καινούργιου, επιλέγοντας για την έξοδό τους το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Η κυριακάτικη έξοδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν μια ευκαιρία για μητέρα και κόρη να περάσουν χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μοιραστεί κατά διαστήματα στιγμές από τη νέα της ζωή, χωρίς ωστόσο να περιορίζει την προσωπική της ζωή στη δημοσιότητα. Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, απολαμβάνουν τις πρώτες εμπειρίες ως γονείς, με τη μικρή Ξένια να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής.

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