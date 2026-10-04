Στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Euroleague οι Πειραιώτες πλέον.

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την ήττα από την Βίρτους και αντέδρασε νικώντας τον Ηρακλή με 78-68 στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL στο Ιβανώφειο.

Πολυτιμότεροι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και Μιλουτίνοφ (10 πόντοι και 10 ριμπάουντ). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ όμως για ένα ακόμη ματς ο Ολυμπιακός δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του και κυρίως με την άμυνά του στην έναρξη. Ο Λεκιού πλήγωσε τον Ολυμπιακό που έμεινε πίσω στο σκορ ακόμη και με δέκα πόντους (18-8) μετά από έξι λεπτά αγώνα.

Νίκος Πλώτας και Νίκολα Μιλουτίνοφ ισορρόπησαν λίγο την εικόνα, αλλά ο Ηρακλής έχοντας βρει ψυχολογία έκλεισε την περίοδο με την ίδια διαφορά (25-15).

Η δεύτερη είσοδος του Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν καθοριστική για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός πέτυχε 10 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο όντας καταιγιστικός, ενώ ο Εντζάι βελτίωσε ιδιαίτερα την αμυντική εικόνα των ερυθρόλευκων που είχαν επιμέρους σκορ 31-11 και πέρασαν εκείνοι μπροστά στο σκορ με δέκα στο ημίχρονο (36-46).

Στην επανάληψη ο Ντόντα Χολ επέστρεψε στις καλές του εμφανίσεις και μόλις ο Ολυμπιακός άρχισε να ευστοχεί και από την περιφέρεια βρέθηκε στο +14 (44-58, στο 27’). Η περίοδος έκλεισε με την ίδια διαφορά για τους πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς ο Μιλουτίνοφ με tip-in έγραψε το 50-64 στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

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Στα τελευταία δέκα λεπτά ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε αρκετά συμπαγής και με τρίποντο του Φουρνιέ προηγήθηκε για πρώτη φορά με 20 πόντους (56-76 στο 36’). Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να χαλαρώνει και πάλι στα τελευταία λεπτά και τελικά να παίρνει τη νίκη με 78-68.

Την Παρασκευή (9/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στη Sunel Arena, ενώ δύο μέρες αργότερα υποδέχεται στο ίδιο γήπεδο τον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78.